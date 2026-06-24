Unos 140 estudiantes de doctorado comparten los avances de su trabajo científico en un congreso en la UCO

Autoridades durnate la inauguración del Congreso en el Edficio Sur de la Facultad de Medicina y Enfermería. - UCO

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 140 estudiantes de doctorado han compartido los avances de su trabajo científico en el XIV Congreso Científico de Personal Investigador en Formación de la Universidad de Córdoba (UCO), evento organizado por la Escuela de Doctorado con el objetivo de compartir avances científicos en un entorno de aprendizaje mutuo y apoyar a los estudiantes de doctorado en la transmisión del conocimiento generado durante el desarrollo de su tesis doctoral.

Así lo ha señalado la UCO en una nota en la que ha detallado que el evento, celebrado en la Facultad de Medicina y Enfermería, está destinado a aquellas personas matriculadas en alguno de los 16 programas de doctorado ofertados por la Universidad de Córdoba.

La jornada, consolidada ya en la institución universitaria, ha sido inaugurada por la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UCO, Cristina Aguilar, y el director de la Escuela de Doctorado, Juan Antonio Moriana. El evento, que ha arrancado con una conferencia a cargo del técnico de la Unidad de Información y Evaluación Científica de la institución Antonio González, ha contado también con una breve presentación del Consejo de Estudiantes de la universidad, creado recientemente, cuyos representantes han trasladado a la comunidad estudiantil algunas de sus propuestas a corto plazo.

El congreso se organiza en sesiones se trabajo en paralelo, una por cada rama de conocimiento, en la que se alternan comunicaciones presenciales y online. Concretamente, se presentan 20 trabajos en el área de Humanidades, 44 adscritos a Ciencias, 19 a Ciencias de la Salud, 39 en Ciencias Sociales y Jurídicas y un total de 18 en la rama de Ingeniería y Arquitectura. Cada uno de los participantes dispone de 10 minutos para realizar una exposición oral relacionada con el trabajo de investigación desarrollado en el marco de su tesis doctoral.

Una de las novedades de esta edición del congreso es la creación de un Comité de Organización y Comité Científico integrado por jóvenes profesores de la UCO. Su implicación en el diseño y puesta en marcha del evento garantiza, de esta forma, que la jornada cumpla con su propósito formativo, beneficiando tanto a los propios estudiantes de doctorado como al personal docente.

La cita se organiza una vez por cada curso académico y destaca por su carácter transversal, fomentando el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias entre distintas disciplinas. Los estudiantes de doctorado de la Universidad de Córdoba pueden participar en el congreso, que se organiza anualmente, tantas veces como deseen durante su etapa de formación.