El Ejército de Yemen anuncia una operación contra posiciones hutíes y promete responder a nuevos ataques

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Yemen ha anunciado la ejecución de una operación militar contra posiciones, efectivos y capacidades de los rebeldes hutíes en varios puntos de las líneas de contacto, especialmente en la ciudad de Hodeida, bajo control insurgente, en respuesta a los ataques atribuidos al grupo contra las fuerzas gubernamentales y la población civil de las provincias de Marib y Hadramaut.

Según la radiotelevisión oficial de Irán (gran aliado regional de los hutíes), el jefe del Estado Mayor del Ejército yemení, el general Saghir bin Aziz, ha muerto en uno de los ataques hutíes en la provincia de Marib, aunque de momento no hay confirmación oficial al respecto.

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel Majed al Nuzayli, ha informado de la operación a través de un mensaje difundido a través de los canales oficiales y en una intervención emitida por la televisión yemení. Según su versión, la acción se ha dirigido contra "elementos y equipamiento de los hutíes en distintos frentes".

Horas después, la agencia oficial del Gobierno yemení en Adén, SabaNews, ha anunciado una nueva operación militar "contra centros de mando y control, fortificaciones y concentraciones de los hutíes" al sur de la ciudad portuaria de Hodeida, una de las principales posiciones estratégicas de las milicias.

El Ejército ha informado de que ha logrado "impactos directos en centros de mando y control" e infligido un número no especificado de "bajas y pérdidas materiales" a las milicias.

Los militares yemeníes han justificado esta ofensiva como una respuesta a los que ha descrito como "repetidos, traicioneros y terroristas" ataques perpetrados por la milicia hutí, que --según las autoridades yemeníes-- habrían causado muertos y heridos entre militares y civiles.

Al Nuzayli ha subrayado que esta operación pone de manifiesto la coordinación entre las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y ha advertido de que cualquier ataque contra uno de sus frentes será considerado como una agresión contra el conjunto de sus formaciones.

"Si alguien os agrede, responded en la misma medida en que os haya agredido, y temed a Dios; y sabed que Dios está con los que Le temen", ha señalado el portavoz, citando un versículo del Corán como parte de su argumentación.

En su mensaje, las autoridades militares han llamado asimismo a la población y a las tribus yemeníes a respaldar a las fuerzas gubernamentales y a mantener la cohesión social frente a lo que consideran intentos de involucrar al país en conflictos regionales promovidos por intereses externos.

El comunicado acusa además a los hutíes de contribuir al deterioro económico del país mediante el control de los recursos, la recaudación de impuestos y otras medidas que, según el Gobierno yemení, han agravado la situación de la población.

Finalmente, el Ejército ha aprovechado la emisión para rendir homenaje a sus efectivos desplegados en los diferentes frentes, destacando su "coraje, firmeza y disciplina". Al mismo tiempo, ha expresado sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

Las Fuerzas Armadas yemeníes han atribuido a los hutíes y a sus aliados la responsabilidad por la escalada de las hostilidades en el país y en la región y han reiterado que responderán a cualquier nuevo ataque. En este sentido, han advertido de que cualquier nueva violación será contestada mediante las medidas militares que se consideren necesarias, siguiendo las directrices de las autoridades políticas y militares del país.