¿Dónde ver eclipse solar 2026 en España?: Mapas de puntos oficiales y recomendados en las comunidades donde será total

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 movilizará a miles de personas en los puntos de España desde los que podrá observarse la ocultación completa del astro. Ante la previsión de desplazamientos y concentraciones de público, varias comunidades autónomas han comenzado a habilitar emplazamientos oficiales para seguir el fenómeno de forma organizada.

Reunimos aquí los puntos de observación, tanto oficiales como simplemente recomendados, anunciados hasta el momento por las administraciones. Estos emplazamientos no se han seleccionado únicamente por su situación dentro de la franja de totalidad o por los segundos que pueda durar el fenómeno. Las administraciones también tienen en cuenta aspectos como los accesos, el aforo, la movilidad, el aparcamiento, los servicios disponibles y la atención de emergencias.

Por ello, el punto oficial más cercano puede ser una alternativa más cómoda y segura para seguir el eclipse, incluso si desde otro lugar la totalidad se prolonga unos segundos más. La previsión es que algunos de estos espacios cuenten con dispositivos específicos para ordenar la llegada de visitantes y evitar aglomeraciones.

CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La mancha el eclipse solar será total en toda la provincia de Guadalajara y en la mitad norte de Cuenca, mientras que en el resto de la región será parcial de muy alta magnitud (por encima del 98%).

Desde el portal de turismo de Castilla-La Mancha, señalan como las mejores zonas de observación:

ASTURIAS

En el principado de Asturias se podrá observar el eclipse desde los siguientes 78 puntos recomendados de observación:

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León ha anunciado 75 puntos de visualización recomendados, repartidos entre sus provincias.

GALICIA

La Xunta de Galicia, por su parte, ha ofrecido información sobre la visibilidad que habrá en cada uno de sus municipios, de los que 143 podrán disfrutar de la totalidad. No se trata, por tanto, de puntos oficiales sino lugares donde habrá eclipse total:

ARAGÓN

Habrá cinco puntos oficiales para observar el eclipse en Aragón. Estos son:

ISLAS BALEARES

También figuran 26 puntos en Baleares, repartidos entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera:

NAVARRA

La comunidad foral contará con veinte puntos para la observación del eclipse en la zona de totalidad. Estos son:

Arguedas

Bardenas Reales – Aguilares

Bardenas Reales – El Ferial

Buñuel

Cárcar

Cascante

Castejón

Corella

Fitero

Larraga

Lerín

Lodosa

Marcilla

Mendavia

Peralta

Ribaforada

Sendaviva

Tafalla

Tudela

Viana

CATALUÑA

La mayoría de los puntos que habrá en Cataluña se sitúan en Tarragona, provincia que donde habrá una mayor superficie en totalidad:

COMUNIDAD DE MADRID

Habrá 40 municipios que podrán disfrutar de la totalidad en la Comunidad de Madrid:

Además, la región habilitará 52 puntos de observación para seguirlo (tanto en zonas con visibilidad total como parcial), mientras que se celebrará un festival especial del eclipse en Buitrago de Lozoya con foodtrucks y música. Las localidades que dispondrán de puntos de observación serán las siguientes:

Ambite

Becerril de la Sierra

Berzosa del Lozoya

Braojos

Brunete

Buitrago del Lozoya

Cabanillas de la Sierra

Canencia

Chapinería

Chinchón

Collado Mediano

Colmenar Viejo

Daganzo de Arriba

El Molar

Fresno de Torote

Garganta de los Montes

Gascones

Hoyo de Manzanares

La Cabrera

La Serna del Monte

Los Molinos

Los Santos de la Humosa

Lozoya

Meco

Moralzarzal

Navacerrada

Navalafuente

Navas del Rey

Nuevo Baztán

Olmeda de las Fuentes

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Piñuécar-Gandullas

Prádena del Rincón

Puentes Viejas

Rascafría

Robledo de Chavela

San Agustín de Guadalix

San Lorenzo de El Escorial

San Martín de Valdeiglesias

San Sebastián de los Reyes

Santa María de la Alameda

Somosierra

Soto del Real

Talamanca de Jarama

Torrejón de la Calzada

Tres Cantos

Valdeolmos-Alalpardo

Valdepiélagos

Villamantilla

Villarejo de Salvanés

Villavieja del Lozoya

COMUNIDAD VALENCIANA

Por su parte, la Comunitat Valenciana ha designado nueve emplazamientos recomendados por la Generalitat repartidos entre las provincias de Castellón y Valencia (dado que Alicante queda fuera de la franja de totalidad), sumando espacios con aforos muy dispares que van desde los 600 asistentes en la zona urbana de Utiel hasta los 60.000 previstos en la playa de Castelló de la Plana (El Grau).

PAÍS VASCO

La Fundación Starlight, organización internacional que promueve la protección del cielo nocturno, ha certificado cuatro espacios clave en la provincia de Álava, que será la que mayor superficie en totalidad tendrá, por sus condiciones excepcionales para disfrutar del firmamento. No se trata de puntos oficiales, sino de lugares recomendados por esta organización:

CONSULTA LA VISIBILIDAD EN CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 podrá verse desde España y será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años. Ese día, la sombra de la Luna cruzará la Península de oeste a este y permitirá ver un eclipse total en buena parte de la mitad norte del país, mientras que en otras zonas se observará como parcial.

Para facilitar la consulta, Europa Press ofrece un mapa de visibilidad del eclipse solar de 2026 y un buscador por municipios que permite comprobar cómo se verá el fenómeno en cada localidad: si será total o parcial, en qué momento alcanzará su fase máxima y qué condiciones de horizonte conviene tener en cuenta. Puedes consultarlo en este enlace.