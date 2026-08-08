IU pide a Sánchez transparencia y reunir al Consejo de Seguridad ante los "agujeros negros" de la crisis de Ceuta

1109551.1.260.149.20260808092959 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en una entrevista con Europa Press. - DIEGO RADAMES

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transparencia en todo lo relativo a la crisis migratoria de Ceuta, ve necesario la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y acometer, también un "giro estratégico" en las relaciones con Marruecos

De esta forma, ha reivindicado que se reúna el órgano de seguridad nacional porque la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma deja "agujeros negros" en lo referente al Centro Nacional de Inteligencia, sobre todo en su capacidad para detectar un movimiento de miles de personas en la frontera y en la relación que mantienen con los servicios secretos marroquíes.

En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha considerado que es fundamental que el Gobierno aporte toda la información de la "crisis humanitaria" que ocurrió el pasado 30 de julio, que define como "tragedia de dimensiones colosales" a tenor del número de muertos y desaparecidos registrados que debería, a su juicio, despertar mayor "indignación".

"Si no fueran pobres, estaríamos hablando de otra pantalla y de otra respuesta institucional", ha exclamado para sostener que echa de menos la declaración de luto oficial por estas muertes, demostrando así a las familias marroquíes que "no están solas" y que España, como vecino, sabe bien distinguir lo que es una "satrapía".

La crisis de Ceuta ha demostrado, a ojos del líder de IU, que Marruecos "desprecia la vida de su gente" y que "no se cree nadie" que la entrada masiva de 70.000 personas se produzca "sin la aquiescencia del Estado marroquí".

ECHAR LUZ SOBRE LA RELACIÓN DEL CNI CON SUS HOMÓLOGOS MARROQUÍES

A la espera de explicaciones pormenorizadas del Ejecutivo, Maíllo ha proclamado que hay "agujeros negros" a los que se tiene que "dar luz", sobre todo cuando se "presume" de que el CNI tiene buenas relaciones con los servicios de inteligencia del país vecino.

Y es que ante un movimiento de hasta 70.000 personas en la frontera con Ceuta, ha dibujado que una hipótesis es que los servicios secretos marroquíes "no fueran leales" con sus homólogos españoles y, en consecuencia, no pudieran informar de la posibilidad de la entrada masiva.

No obstante, ha incidido en que también puede haber un segundo elemento y es preguntarse si el CNI no tiene mecanismos para detectar movimientos de miles de personas pese a los medios tecnológicos actuales. De esta forma, ha echado en falta que se reúna el Consejo Nacional de Seguridad porque cuanto menos ve una realidad "incontestable" que las supuesta buena relación con el departamento de inteligencia marroquí no es tal.

MARRUECOS INTERPRETA "DEBILIDAD" EN LOS GESTOS DEL PSOE

Con todo, el coordinador de IU ha exigido un cambio estratégico en las relaciones con Marruecos porque, bajo su criterio, la política de "apaciguamiento" ha sido un "fracaso" y se ha interpretado como "debilidad" por parte del país magrebí gestos del ala socialista del Ejecutivo, como avalar el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Rabat rompiendo décadas de consenso en política exterior.

"El apaciguamiento no nos ha traído ningún tipo de resultado positivo", ha insistido Maíllo para agregar que si el presidente habló de "ataque" a la integridad territorial de España implica que alguien lo ha tenido que cometer y ante ello habría que responder constituyendo un gabinete de crisis y convocando el Consejo Nacional de Seguridad, máxime ante discrepancias que parecen haber surgido entre Interior y Defensa.

En cualquier caso, ha defendido que las relaciones con Marruecos tienen que aspirar a voluntad de "buena vecindad", pero teniendo claro y desde la asertividad que se le tiene que exigir respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

EL PAPEL DEL REY

Antes de que Felipe VI se reuniera con el presidente de Ceuta para transmitirle su "cariño y apoyo" y señalar Juan Jesús Vivas que está convencido de que el monarca visitará la ciudad porque el Rey "cumple con sus compromisos", el líder de IU consideraba insuficiente el papel del Jefe del Estado.

A Maíllo le llama la atención que se haya desplazado a sitios que han sufrido incidentes con pérdida de vidas o daños ecológicos "incalculables", como las zonas que han sufrido incendios, pero no acuda a la ciudad autónoma y tenga que ser su presidente, Juan Jesús Vivas, quien tenga que ir a "rendir pleitesía" mientras pasa sus vacaciones en Baleares. "Alguien puede argumentar que, efectivamente, si fuera a Ceuta provocaría un grado de tensión mucho mayor, pero yo creo que con Marruecos hay que tener mucha claridad en cuanto a las posiciones".

"Me parece un error como me pareció también un error que Sánchez cambiara la relación con el Sáhara Occidental con la aceptación de la propuesta marroquí (para la zona)", ha lamentado el coordinador de IU.

Aparte, ha lanzado que el PSOE tiene "una contradicción en su seno, dado que conoce militantes que apoyan la causa saharaui mientras que han tenido relevancia en el partido, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han tenido muchas relaciones con Marruecos.

El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, garantizó este viernes que el Rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y "en coordinación con el Gobierno" al ser cuestionado por las palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegurando que el Felipe VI le había expresado su compromiso con esa visita pendiente a la ciudad autónoma.

APARTAR A MARRUECOS LA ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL

Por otro lado, Maíllo ha defendido excluir a Marruecos de la organización del próximo Mundial de Fútbol para 2030 tras esta crisis y que por eso quieren abrir el debate en el Congreso, con el registro de una proposición no de ley que han impulsado dentro del grupo Sumar.

"El pueblo marroquí que sufre a su gobierno debe saber que otros países sí luchan por los derechos humanos (..) Y la magnífica selección de Marruecos de fútbol tiene que saber que el principal enemigo es su gobierno y su Estado", ha apostillado.

También ha confrontado que la FIFA, organizadora de este evento deportivo, ha cometido "errores gravísimos" a lo largo de su historia cmoo darle el Mundial a Qatar y por eso reivindica que el Ejecutivo hable con este organismo para demandar que no puede acoger el torneo países sin garantía de respeto a los derechos humanos.

"Portugal y España tienen que ver si Marruecos, como Estado, es merecedora de organizar con nosotros el Mundial, que nosotros creemos que no (...) Se lanza un mensaje muy grande: si un país no desprecia la vida de su gente, si desprecia los derechos humanos, va a ser un país que no va a ser atendido ni respaldado por la comunidad internacional", ha argumentado para desgranar que el principal problema geopolítico es que Rabat cuenta con el "apoyo activo" de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.

Cuestionado por las informaciones que apuntaban a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que esta misma entidad ha negado, Maíllo ha enfatizado que independientemente de la credibilidad de esta noticia cree que éste ha llevado al organismo a "ínfimos niveles de dignidad institucional", comportándose como un "lacayo" de Trump.