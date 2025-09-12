El 15% de la población andaluza sufre migrañas y tres de cada cuatro afectados son mujeres

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del Plan de Cefaleas de la Consejería de Salud y Consumo, Carmen González, ha subrayado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Migraña, que "esta patología afecta a entre el 14% y el 15% de la población andaluza, lo que supone más de un millón de personas", destacando su fuerte impacto especialmente en mujeres, "con una proporción de tres a uno respecto a los hombres".

Como se puede extraer del Plan de Cefaleas --aprobado en marzo de 2023-- en Andalucía, en los últimos doce meses (del año de publicación) el 10% de la población habría sufrido migraña, y el 8,9% habrían sido diagnosticadas por personal facultativo. Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE), la distribución de las migrañas, por sexo, muestra una mayor prevalencia entre las mujeres, 14,6%, frente al 5,2% en hombres.

Según González, en una entrevista concedida a Europa Press, "la migraña es la segunda causa de discapacidad global y la primera en adultos jóvenes menores de 50 años". A su juicio, "genera más presentismo que absentismo, ya que muchos pacientes acuden al trabajo sin poder rendir de forma normal", lo que implica "un importante gasto indirecto" para la sociedad.

En relación al diagnóstico, la directora del plan ha alertado de que "existe todavía un importante infradiagnóstico", incidiendo en que "muchas personas, sobre todo mujeres, sufren dolor de cabeza que consideran normal porque lo han visto en su entorno toda la vida". Ha recordado que "el retraso en el diagnóstico supera los seis años de media, aunque este dato se está reduciendo en los últimos años gracias a la mayor visibilización", y ha agradecido "la labor de los medios de comunicación para dar a conocer la enfermedad".

Respecto a la estrategia de la Junta, González ha explicado que el Plan Andaluz de Cefalea "contempla siete líneas estratégicas, entre ellas la asistencia sanitaria", y que se está trabajando en un "proceso y una vía clínica que estructure el circuito asistencial del paciente, desde Atención Primaria hasta las unidades especializadas en cefaleas". Ha destacado que "Andalucía es la única comunidad con un plan de cefaleas específico, al no existir un plan nacional".

González ha señalado que la migraña es "una enfermedad muy estigmatizada, vinculada sobre todo a las mujeres y a menudo relacionada con la menstruación, lo que contribuye a que muchos pacientes no consulten a su médico". Ha valorado las campañas de visibilización y la implicación de las asociaciones de pacientes, si bien ha reconocido que "aún están poco representadas en este ámbito".

TRATAMIENTOS Y BUENOS HÁBITOS

Como consejos para las personas con migrañas recurrentes, la doctora ha recomendado "iniciar el tratamiento sintomático lo antes posible", utilizando antiinflamatorios y, en caso necesario, triptanes, ditanes o gepantes. Asimismo, ha resaltado que "si el número de días de cefalea supera los seis o siete al mes, se debe iniciar un tratamiento preventivo, que puede comenzar en Atención Primaria", y acudir de nuevo al médico "si el cuadro progresa".

Por último, ha insistido en la importancia de "mantener buenos hábitos de vida: evitar el ayuno, seguir una dieta sana y regular, hidratarse adecuadamente, practicar ejercicio con regularidad y dormir ocho horas diarias", como parte fundamental del manejo de la migraña.

En definitiva, la directora del Plan ha resumido el abordaje en "tres pilares: tratamiento sintomático eficaz para controlar rápidamente la crisis, tratamiento preventivo cuando aumentan los episodios -con el papel clave de Atención Primaria-, y un estilo de vida saludable que ayude a disminuir la frecuencia y la discapacidad producida por la migraña".

Asimismo, ha recordado que el Plan Andaluz de Cefalea incluye también líneas de "promoción de la salud, comunicación y formación", con el objetivo de mejorar la información a la población y ayudar a que los pacientes sepan cuándo deben consultar con su médico.

PLAN INTEGRAL DE CEFALEAS DE ANDALUCÍA

Según la información de la propia Administración andaluza, el Plan Integral de Cefaleas de Andalucía se centra fundamentalmente en las denominadas cefaleas primarias, que incluyen a las migrañas, la cefalea tensional, la cefalea trigemino-autonómica y otras cefaleas primarias. Si bien este grupo de enfermedades no ocasionan secuelas permanentes y su mortalidad es prácticamente nula, presenta una alta prevalencia y una importante repercusión en los enfermos que la padecen.

El Plan Integral de Cefaleas de Andalucía tiene como fin conseguir una reducción en la carga de enfermedad en la población y una mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por este problema.

Para ello se establecen siete líneas estratégicas --como detallaba González--, que agrupan catorce objetivos con sus respectivas medidas, siendo estas líneas estratégicas la promoción de la salud y estilos de vida saludables, la atención sanitaria integral, la formación y desarrollo profesional, la comunicación, la información sanitaria, la investigación e innovación y la participación ciudadana.