Unas 150 personas asisten en Jaén a la I Jornada Multidisciplinar 'Tú también puedes prevenir el suicidio'

Inauguración de la jornada. - COLEGIO DE ENFERMERÍA

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La I Jornada Multidisciplinar 'Tú también puedes prevenir el suicidio' ha analizado este lunes en Jaén la situación actual de esta problemática de salud pública, en cuyo abordaje es fundamental el trabajo en red.

Unas 150 personas han asistido a este foro, que ha servido como punto de encuentro para profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad y expertos, según ha informado el Colegio Oficial de Enfermería, uno de los organizadores.

En él, se ha transmitido el mensaje que "el suicidio no se puede predecir, pero sí se puede prevenir", al tiempo que se han puesto sobre la mesa datos que subrayan la necesidad de este tipo de encuentros.

En el año 2024, se suicidaron 3.953 personas en España, afectando a todas las etapas de la vida. Las estadísticas muestran una mayor incidencia en el rango de edad comprendido entre los 40 y 60 años, y una prevalencia más elevada en hombres que en mujeres.

A nivel regional, Andalucía se ha mantenido durante años como la tercera comunidad autónoma con mayor número de conductas suicidas. En este contexto, Jaén se sitúa como la provincia con la mayor tasa de suicidios, "una realidad que requiere de una respuesta coordinada y profesional".

La inauguración ha contado con el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, Antonio Álamo; la concejala de Servicios Sociales de la capital, Ángeles Díaz; el coordinador asistencia CES 061 Jaén, Wilfredo López, y la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Layla Dris; además de los jefes de Bomberos y Policía Local de Jaén, Antonio Tobaruela y Luis Ojeda, entre otros.

La edil ha destacado que la prevención del suicidio "solo puede abordarse desde la colaboración y el trabajo en red", por lo que ha agradecido la implicación de las entidades y profesionales que forman parte de esta iniciativa.

Además, ha expresado el compromiso del Patronato Municipal de Asuntos Sociales con este trabajo conjunto, recordando la participación del Ayuntamiento en una mesa local de coordinación, impulsada desde Bomberos con el 112, e integrada por servicios de emergencias como el 061, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales sanitarios y sociales y entidades especializadas.

Fruto de esta colaboración se están impulsando protocolos de actuación, acciones formativas y actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. En este sentido, ha resaltado las acciones formativas que, a partir del próximo mes de septiembre, también se desarrollarán en los centros educativos,

"La sensibilización, la detección precoz y la educación emocional son herramientas fundamentales para prevenir situaciones de riesgo y promover que los jóvenes sepan pedir ayuda cuando la necesiten", ha comentado Díaz.

Igualmente, ha defendido que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida que trasciende el ámbito sanitario y requiere la implicación de toda la sociedad, destacando que jornadas como esta contribuyen a generar conocimiento, mejorar la coordinación entre profesionales y romper el estigma que todavía rodea a la salud mental.

PROGRAMA

La jornada ha abordado temas como el análisis del suicidio y la importancia de la esperanza de la mano de expertos como Susana de Castro, enfermera del CES 061 de Jaén, y Carmen Soria, presidenta de la Asociación del Teléfono de la Esperanza de Jaén.

Tras una pausa, el programa ha continuado con la intervención de Lucía Moriana Castro, enfermera especialista en salud mental del Hospital Neurotraumatológico, centrada en el seguimiento tras la crisis, y ha concluido con un testimonio en primera persona a cargo de Xavier Munuera, de la Asociación GAMA de Alcalá la Real.

Con la organización de esta jornada, el Colegio de Enfermería de Jaén reafirma su compromiso social y sanitario, impulsando espacios de formación esenciales para dotar a los profesionales de la capacidad necesaria para detectar, acompañar y prevenir el suicidio.

ESFUERZO COLECTIVO

La organización de este evento ha sido un esfuerzo colectivo de diversas instituciones fundamentales para la seguridad y la salud pública, contando con el respaldo del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (Salud Responde), el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

El evento ha sumado también la participación activa de los cuerpos de seguridad y emergencias, incluyendo a la Policía Nacional, la Policía Local y Bomberos de Jaén, junto con el apoyo del Teléfono de la Esperanza y la Asociación GAMA y el marco institucional de la Junta de Andalucía.