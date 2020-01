Unas 180 personas asistirán en Madrid a la presentación de la apuesta de Córdoba por el turismo de calidad

Publicado 21/01/2020 18:15:37 CET

Los Cines Callao de Madrid acogen este martes, a partir de las 20,30 horas, el acto de presentación de la oferta turística de Córdoba en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), con la asistencia prevista de unas 180 personas relacionadas con el sector, tanto a nivel local, como nacional e internacional.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, dicho acto estará presidido por el alcalde de la ciudad, José María Bellido; la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En el acto, el Consistorio pondrá de manifiesto "la apuesta por un turismo de calidad que visite la capital todos los meses del año, huyendo así de la estacionalidad y de la masificación". De este modo, la capital se presenta en Fitur con la marca 'Córdoba es más', en clara alusión a que "se trata de un destino con una oferta muy amplia y diversa por descubrir", ha indicado Isabel Albás.

En esa línea, Córdoba llega a la principal feria del turismo con "las cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad por bandera". "El casco histórico, la Mezquita, los patios y Medina Azahara son nuestros principales avales y allí donde vayamos a vender Córdoba, deben ser protagonistas", ha apuntado Albás.

No obstante, en ese empeño por que "la capital se asiente como un destino turístico de primer nivel más allá de su riqueza histórica y monumental", el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ha situado la gastronomía de la tierra como "una de las principales apuestas para atraer visitas".

En este sentido, la primera teniente de alcalde ha recordado que "son muchas las personas que planifican sus viajes pensando en la buena mesa" y el acto de Callao de esta noche, que estará conducido por el periodista José Ribagorda, se presenta como "un escaparate de excepción para que los asistentes conozcan los productos de la tierra", ha resaltado la edil.

LA COCINA Y LOS CONGRESOS

Además, el jueves, a partir de las 19,00 horas, se celebrará un evento en The Kitchen Club, en la calle Orense, dirigido a un público especializado y en el que once chefs elaborarán sus platos para "vender cómo la cocina cordobesa es una simbiosis perfecta entre tradición y modernidad", ha valorado Albás, quien ha insistido en que "en pocos lugares de España se come como en Córdoba y eso hay que promocionarlo".

Este acto del jueves se desarrollará de manera conjunta con Diputación, con Hostecor y con las denominaciones de origen. "Por primera vez vamos de la mano del sector, una realidad que nos va a beneficiar enormemente, porque los profesionales son los que conocen realmente qué hay que vender y cómo", ha abundado la delegada de Turismo.

En el acto de Callao de esta jornada también "se pondrá en evidencia la firme apuesta por el turismo de congresos, más aún ahora que en febrero comenzarán las obras de la segunda fase del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, con la previsión de que este equipamiento pueda estar a pleno rendimiento en el mes de octubre de 2021", ha subrayado la concejal.

"Hay que empezar a dar a conocer ya esa realidad, porque los congresos no se venden de un día para otro, si no que requieren de una previsión a muchos meses vista", ha manifestado Albás, quien ha asegurado que "Córdoba va a dejar de mirar desde abajo a las ciudades del entorno que durante mucho tiempo nos han comido el terreno en este sector".

Así, la primera teniente de alcalde ha insistido en que van a "posicionar a la ciudad como un destino de referencia para la celebración de congresos y reuniones de negocios".

EL CABALLO

Igualmente, el cuarto segmento que se va a poner de relevancia es el del caballo, "que genera muchas visitas a la ciudad y que proporciona ese turismo de calidad al que aspiramos".

En definitiva, ha enfatizado que "Córdoba es más y con ese convencimiento llegamos a una feria como Fitur, en la que vamos a trabajar incansablemente para que la ciudad obtenga los máximos rendimientos traducidos en promoción, acuerdos y contactos".