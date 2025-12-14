La Junta refuerza la gestión del Parque Natural Montes de Málaga con una inversión de 6,3 millones desde 2019

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en su visita al Parque Natural Montes de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado este domingo el Parque Natural Montes de Málaga, donde ha puesto en valor las inversiones que ha llevado a cabo la Administración andaluza en este enclave único. En total, desde 2019 se han destinado 6,3 millones de euros en trabajos ya ejecutados o en marcha para la gestión forestal y medioambiental de este espacio, la mejora de equipamientos de uso público y en acciones de educación ambiental, divulgación y participación de la ciudadanía.

Durante la visita, la consejera ha estado acompañada por el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, y por el director del Parque Natural Montes de Málaga, Pablo Blanco. El recorrido ha permitido conocer sobre el terreno algunas de las actuaciones desarrolladas en los últimos años, así como los principales retos de gestión a los que se enfrenta este espacio natural.

El Parque Natural Montes de Málaga, que abarca casi 5.000 hectáreas, tiene su origen en una importante restauración hidrológico-forestal realizada entre 1919 y 1959. Durante este período, se repoblaron vastas áreas y se construyeron infraestructuras para frenar la erosión y controlar las inundaciones del río Guadalmedina. Este esfuerzo ha convertido al parque en un referente histórico de la gestión forestal en España. Recientemente, el parque fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC), y se aprobaron su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión, con el objetivo de garantizar su conservación y promover un aprovechamiento sostenible del área.

En este contexto, la Junta ha venido realizando de 2019 a 2025 una inversión global de 3.661.711,69 euros en el Parque Natural Montes de Málaga. De esta cuantía, 2.228.534,18 euros se han destinado a actuaciones de gestión forestal y medioambiental, centradas en tratamientos selvícolas, mejora de la red viaria forestal y trabajos preventivos frente a los incendios forestales. A ello se suman 912.160,50 euros dirigidos a la mejora de equipamientos de uso público, como áreas recreativas, senderos, miradores y señalización, así como 460.544,99 euros empleados en iniciativas de educación ambiental, divulgación y participación social.

La consejera ha señalado durante la visita que estas inversiones "han permitido reforzar la resiliencia de este espacio natural frente a los efectos del cambio climático y garantizar que siga cumpliendo su función ambiental, social y educativa para la ciudadanía malagueña". García ha destacado que el Parque Natural Montes de Málaga "ha sido y sigue siendo un ejemplo de cómo la gestión forestal sostenida en el tiempo protege a las personas, conserva la biodiversidad y genera bienestar".

Uno de los principales desafíos de este enclave es el decaimiento de las repoblaciones de coníferas debido al cambio climático, así como el riesgo de incendios en zonas de interfaz urbano-forestal con alta presión humana. Para mitigar estos riesgos, la Consejería ha lanzado un conjunto de actuaciones específicas entre 2025 y 2026, con una inversión de aproximadamente 2,08 millones de euros.

Entre ellas se incluyen tratamientos selvícolas para la prevención de incendios y la mejora del estado forestal, con un presupuesto de 703.000 euros financiados con fondos Feader, así como actuaciones en montes públicos afectados por procesos de decaimiento forestal, dotadas con 459.000 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A estas se suman nuevos tratamientos preventivos en el monte Cuenca del Guadalmedina, previstos para el periodo 2026-2027 y con una inversión de 793.000 euros en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.

En paralelo, se están desarrollando actuaciones de restauración de hábitats en humedales del parque, como las Charcas del Francés, con un presupuesto de 129.000 euros, así como mejoras en equipamientos de uso público, infraestructuras ganaderas tradicionales y la red viaria forestal, que refuerzan tanto la conservación de los ecosistemas como la seguridad y accesibilidad del espacio natural.

A estas acciones se suman intervenciones por valor de cerca de 573.000 euros entre 2025 y 2027, enfocadas en mejorar la funcionalidad del parque y su compatibilidad con los usos tradicionales y el disfrute público. Estas incluyen la construcción y rehabilitación de apriscos y corrales para promover el pastoreo sostenible, con una inversión de 83.000 euros cofinanciada por fondos NextGenerationEU.

Además, se están mejorando equipamientos públicos con un presupuesto de 96.000 euros, se instalan plantas de autoconsumo solar fotovoltaico y puntos de recarga para vehículos eléctricos con una dotación de 73.876 euros, y se refuerza la red viaria forestal con una inversión de 320.000 euros, cofinanciada con fondos Feader.

La consejera ha afirmado que estas actuaciones "han respondido a criterios técnicos muy claros y a una planificación rigurosa, orientada a anticiparse a los riesgos y a adaptar el parque a las nuevas condiciones climáticas". En este sentido, ha indicado que "la prevención y la gestión activa del monte son herramientas imprescindibles para proteger este entorno tan próximo a la ciudad".

UN REFERENTE EN LA RECUPERACIÓN DE FAUNA AMENAZADA

La visita institucional ha incluido también el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) 'El Boticario', ubicado en el interior del Parque Natural Montes de Málaga. Desde 2019, la Junta ha destinado 1,1 millones de euros a su funcionamiento y mejora, y para el año 2026 está prevista una nueva inversión de 310.000 euros, lo que elevará el total hasta 1,4 millones de euros. En este periodo se han llevado a cabo actuaciones como la mejora de la eficiencia energética del edificio, la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y la incorporación de equipamiento veterinario especializado, como un monitor multiparamétrico.

A estas inversiones, se suma el compromiso de destinar hasta 2027 cerca de 13 millones de euros para mejorar la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, con 1,13 millones destinados al CREA 'El Boticario'. Esta inversión, cofinanciada con fondos europeos Feder, modernizará sus instalaciones, creando una unidad de cuidados intensivos, voladeros, nuevas áreas para tortugas y mejoras en las acometidas de agua. El centro también fortalecerá su especialización en el tratamiento de buitres y tortugas.

García ha reseñado que "la apuesta por los CREA es una apuesta por la biodiversidad y por el compromiso de la sociedad andaluza con la protección de su fauna silvestre". La consejera ha subrayado que "estos centros han sido un pilar esencial para la conservación de especies protegidas y para la sensibilización ambiental de la ciudadanía".

La Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, creada en 2012 y gestionada por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, cuenta con un centro en cada provincia. En 2024, atendió a 7.917 ejemplares, de los cuales el 5% eran especies vulnerables o en peligro de extinción. Los centros apoyan la conservación y recopilan datos científicos. El CREA 'El Boticario' recibe anualmente alrededor de mil ejemplares, principalmente aves, mamíferos y reptiles, y más de la mitad provienen de particulares, lo que refleja la alta concienciación social sobre la protección de la fauna.

La consejera ha indicado que "la implicación de la ciudadanía es fundamental para el éxito de la conservación de la fauna silvestre" y ha señalado que "el trabajo educativo y divulgativo que realizan los CREA, especialmente con los más jóvenes, contribuye a construir una sociedad más respetuosa y comprometida con su entorno natural".