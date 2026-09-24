Unas 200 personas logran incorporarse al mercado laboral en Jaén a través del programa Atenea

Luis García Millán y José María Mesbailer presentan la nueva web del programa Atenea. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas han conseguido incorporarse al mercado laboral en Jaén a través de los itinerarios ya finalizados del programa Atenea, al que todavía aún le queda prácticamente un año de ejecución.

Así lo han puesto de relieve este jueves el concejal de Empleo, Imefe e Innovación, Luis García Millán, y el gerente de Imefe, José María Mesbailer, durante la presentación de la nueva página web de esta iniciativa, "más intuitiva y accesible".

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial desarrolla Atenea con el objetivo mejorar la cualificación de las personas desempleadas y favorecer su acceso al mercado laboral. Se enmarca en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), correspondiente al periodo de programación 2021-2027.

Su gerente ha destacado que sus itinerarios profesionales están diseñados teniendo en cuenta las necesidades del tejido empresarial de Jaén. En concreto, cuenta con 57, de los que actualmente se ha ejecutado en torno al 60 por ciento, quedando 24 itinerarios por desarrollar.

Con respecto a los ya realizados, ha señalado que alcanzan una media de inserción superior al 40 por ciento, lo que supone que alrededor de 200 personas han conseguido incorporarse al mercado laboral a través de Atenea, cuando todavía queda prácticamente un año de ejecución del programa.

Mesbailer ha precisado, además, que algunos itinerarios profesionales están llegando a tasas de inserción de entre el 90 y el 95 por ciento , unos resultados que "ponen de manifiesto la conexión entre la formación que se ofrece y las necesidades reales de las empresas".

En este sentido, ha explicado que el Imefe mantiene un contacto continuo con el tejido empresarial para adaptar los itinerarios a la demanda y ha puesto como ejemplo perfiles profesionales como el de soldadura, con una demanda de trabajadores superior al número de alumnos disponibles.

Atenea cuenta con una inversión global de 5,4 millones de euros, incluyendo la cofinanciación del Ayuntamiento, y contempla la formación de 870 personas. De esta forma, ha permitido reforzar y actualizar los medios materiales de Imefe, con nuevas aulas, equipamiento y recursos tecnológicos destinados a mejorar la calidad de la formación.

Al hilo, el concejal de Empleo ha subrayado su impacto que en la propia ciudad "a través de las distintas contrataciones, adquisiciones y actuaciones vinculadas a su ejecución", además del principal objetivo de mejorar las oportunidades de acceso al empleo de las personas participantes.

El programa tiene vocación de continuidad y el Imefe ya ha solicitado una nueva edición, denominada Minerva y cuya resolución está pendiente, con el fin de dar continuidad a esta línea de trabajo y mantener una herramienta de formación e inserción laboral hasta mediados de 2029.

NUEVA WEB

Con respecto a la nueva página web de Atena, García Millán ha valorado que reúne en un único portal toda la información actualizada sobre cursos, itinerarios, convocatorias, plazos y oportunidades vinculadas al empleo.

Disponible en https://atenea.aytojaen.es/, supone "dar un paso más" en el desarrollo del programa, que va más allá de ofrecer formación. "Quien viene a Imefe tiene que venir con la idea de que va a trabajar, de que se va a insertar en el mercado laboral y de que vamos a hacer todo lo posible para encontrar un puesto de trabajo adecuado a sus competencias", ha señalado García Millán.

En este sentido, la nueva web facilita el acceso a la oferta de certificados de profesionalidad e itinerarios formativos, así como a las convocatorias abiertas y a toda la información necesaria para que las personas interesadas puedan conocer las oportunidades disponibles y participar en los procesos de selección.

Se presenta también como un punto de conexión con el tejido empresarial, ya que el programa permite que las empresas puedan encontrar personas formadas y acceder a alumnado para la realización de prácticas, al tiempo que pueden trasladar sus necesidades de perfiles profesionales a Imefe.