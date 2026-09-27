El PSOE de C-LM apunta a la "extrema debilidad" de Núñez en el PP: "Ni siquiera convoca congreso en Castilla-La Mancha"

La presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez. - PSOE

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha señalado este domingo la "extrema debilidad política" del presidente del PP en la región, Paco Núñez, apuntando que su partido "ni siquiera convoca congreso en Castilla-La Mancha", siendo "una de las dos o tres únicas comunidades autónomas de toda España donde la dirección nacional no lo quiere celebrar".

En declaraciones a los medios durante un receso del Comité Provincial celebrado en Toledo, la dirigente socialista se ha preguntado "cómo va a pretender liderar o cambiar a Castilla-La Mancha" un dirigente como Núñez "si no le quieren ni los suyos", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para Tita García Élez, esta "falta de respaldo interno" explica la "sumisión absoluta" del presidente regional del PP, quien está "permanentemente chantajeado por Madrid para poder mantener su puesto como candidato".

"Justamente por no quererle vemos lo que pasa, que cuando tiene que defender a Castilla-La Mancha no lo hace, es lo que diga Génova, según la llamada de Génova", ha denunciado.

En este sentido, ha señalado que esta situación es la que lleva a Paco Núñez a "acatar todo lo que le impone su dirección nacional aunque perjudique a Castilla-La Mancha". "Es lo que vemos que el señor Núñez hace cuando hay que callarse, porque no hay que defender el agua para Castilla-La Mancha y sí el trasvase, porque si no se le mueve la silla".

Asimismo, ha remarcado que "si tuvieran un candidato claro, si tuvieran un candidato solvente, se haría congreso y se haría comité, como está haciendo también hoy el PSOE de Castilla-La Mancha y lo hicimos también ayer".

C-LM POR EL BUEN CAMINO

Frente a un PP "débil y tutelado desde Madrid", García Élez ha destacado el "chute de energía y de fuerza" con el que los socialistas han salido del Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha celebrado este sábado, donde se ratificó el respaldo al presidente Emiliano García-Page y sus políticas.

"Estamos convencidos y convencidas de que Castilla-La Mancha va por buen camino, que Castilla-La Mancha va a buen ritmo y que tenemos al mejor capitán de barco posible, que es nuestro presidente, Emiliano García-Page", ha asegurado Tita García Élez, poniendo en valor que se trata de un líder que actúa siempre desde el "sentido común y la coherencia".

Tanto es así, ha subrayado, que "incluso en el Comité Regional del partido, en los órganos internos donde estamos los dirigentes del partido, dice lo mismo que dice fuera", algo que "no todos los políticos pueden decir", ha añadido.

Como ejemplo de esa "coherencia y defensa de la región por encima de todo", Tita García Élez ha recordado la firmeza del presidente García-Page frente al modelo de financiación autonómica, dejando claro que "este modelo no gusta y no viene bien a Castilla-La Mancha".

Un rechazo que no responde a ningún capricho, sino a que "sienta mal a los servicios públicos de Castilla-La Mancha, sienta mal a la sanidad, a la educación y a tantos proyectos que necesitamos para hacer en nuestros pueblos".

Finalmente, ha destacado el análisis de las políticas útiles del Gobierno regional realizado en el Comité autonómico, poniendo como ejemplo las medidas "pioneras" en materia de vivienda que sitúan a la comunidad autónoma como "un referente en derechos sociales y progreso de cara a los próximos retos electorales".

EL PSOE DE TOLEDO, CON "FUERZA Y ORGULLO"

Por otro lado, Tita García Élez ha asegurado este domingo que los y las socialistas afrontan con "fuerza y orgullo" el nuevo ciclo electoral. Antes de la celebración del Comité Provincial, ha explicado que la organización intensificará su trabajo para mantener las alcaldías socialistas y recuperar gobiernos municipales que quedaron en manos de Partido Popular y Vox tras las últimas elecciones, con candidaturas y proyectos que respondan a las necesidades de cada localidad.

García Élez ha señalado que el partido llega a esta cita "con el chute de energía y de fuerza" del Comité Regional celebrado este sábado en Toledo, en el que Emiliano García-Page recibió el "respaldo unánime" de los y las socialistas.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE de la provincia de Toledo ratifica la propuesta del secretario general regional para seguir haciendo una provincia y una región mejor gracias a las "políticas progresistas".

La presidenta del PSOE provincial ha subrayado que su formación se volcará en los próximos meses en preparar "no solo candidaturas, sino también programas" para cada municipio. "No vale solo decir quién va a estar, sino qué queremos hacer", ha afirmado, antes de defender que los proyectos se construyan "gastando zapatillas, pegados al territorio, escuchando a los vecinos y las vecinas, como siempre ha hecho el Partido Socialista de la provincia de Toledo".

García Élez Élez ha recordado que las necesidades varían de unas zonas de la provincia a otras: "Mientras algunos municipios luchan contra la despoblación, otros necesitan nuevas viviendas e infraestructuras para atender el crecimiento de población". Por ello, ha destacado que "el Partido Socialista tiene una propuesta para cada uno de esos pueblos y de esas ciudades".