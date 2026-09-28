Investigado un vecino de La Roda por tratar de hurtar y causar daños a un equipo de radar de la Guardia Civil

Archivo - Radar de la Guardia Civil tras sufrir daños. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete y del Puesto de La Roda han investigado a un varón de 32 años de edad, vecino de esta última localidad, como presunto autor de un delito de hurto, en grado de tentativa y daños ocasionados en un equipo de radar que se encontraba operando en una vía de comunicación de la provincia.

Los hechos se produjeron cuando una persona que circulaba con un monopatín eléctrico por el arcén de la carretera N-301, en las proximidades de la localidad albaceteña de La Roda, se aproximó al punto donde se encontraba colocado sobre un trípode un equipo móvil de radar de velocidad propiedad de la Dirección General de Tráfico y que, en esos momentos, estaba siendo operado por componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

El conductor del patinete, que llevaba el rostro cubierto por un casco integral, unas gafas de protección y ropa oscura, con el fin de no ser reconocido, aprovechó la circunstancia de que el operador se hallaba fuera de la calzada donde se encontraba estacionado el vehículo oficial y a unos metros del lugar donde estaba fijado el radar móvil para, una vez llegado a su altura y sin detenerse, intentar sustraer el dispositivo, que sufrió daños tras su caída.

La rápida reacción del agente de Tráfico, que inició la persecución a pie de manera inmediata, evitó dicha sustracción, advirtiendo por transmisiones de lo sucedido a la patrulla de apoyo que se encontraba muy próxima en la misma dirección, no pudiéndose ser alcanzado al abandonar la calzada por unos caminos para adentrarse rápidamente en el núcleo urbano.

Tras lo sucedido, tanto efectivos del Puesto de la Guardia Civil de La Roda como del Grupo GIAT de la Unidad de Investigación y Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Albacete llevaron a cabo una serie de gestiones que finalizaron con la identificación del conductor del patinete.

Durante el tiempo que han durado las investigaciones y debido a la dificultad que entrañaba reconocer al autor de los hechos, los agentes de la Guardia Civil pudieron comprobar cómo esta persona, muy activa en redes sociales, animaba a sus conocidos a realizar este tipo de actos, de los que incluso se jactaba, y a quien se investigó como supuesto autor de los delitos de hurto, en grado de tentativa y daños.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil de Albacete, han sido puestas a disposición de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.