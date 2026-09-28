Corea del Sur pide a Ucrania que se disculpe por desvelar el traslado de dos soldados norcoreanos capturados

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante una rueda de prensa en México, en el marco de una visita llevada a cabo en septiembre de 2026 - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Corea del Sur ha reclamado a Ucrania que "dé explicaciones y presente disculpas" por negar que existiera un acuerdo de confidencialidad en torno al traslado desde el país de dos militares norcoreanos capturados en el marco de los combates con el Ejército de Rusia en la región de Kursk, después de que Seúl cargara contra Kiev por desvelar su llegada a territorio surcoreano.

"Lamentamos profundamente la publicación unilateral del caso, en violación del acuerdo, y el falso anuncio público afirmando que 'no había acuerdo de confidencialidad'", ha dicho el portavoz de la Casa Azul, Seong Ki Hong. "Reclamamos una explicación oficial y una disculpa. Estamos revisando medidas adicionales que puedan ser necesarias sobre este caso", ha agregado.

Seong, que ha acusado a Ucrania de actuar de una forma que "afecta gravemente a las relaciones cordiales entre ambos países", ha asegurado que durante las conversaciones bilaterales sobre el tema Kiev pidió que el traslado fuera confidencial, algo con lo que Seúl se mostró de acuerdo debido a la sensibilidad del caso, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Nosotros estuvimos de acuerdo en mantener el proceso confidencial y procedimos a las labores de repatriación, teniendo en cuenta varios aspectos como la seguridad de los prisioneros y sus familias, así como asuntos diplomáticos y de seguridad", ha argumentado, antes de reiterar que Ucrania "violó el acuerdo de confidencialidad al publicar la información sin notificación o consulta previa".

En este sentido, ha subrayado que la situación ha derivado en "una controversia" a nivel nacional debido a que "algunas figuras están politizando problemas sensibles a nivel diplomático y de seguridad que están relacionados con los intereses nacionales, en lugar de apuntar a los errores del Gobierno ucraniano".

Las palabras de Seong ha llegado unos días después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, acusara a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de violar este acuerdo de confidencialidad al revelar ante la Asamblea General de Naciones Unidas el traslado de dos soldados norcoreanos capturados en el marco de los combates registrados entre 2024 y 2025 en Kursk, escenario entonces de una incursión ucraniana en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Tras sopesar los posibles problemas que habría acarreado la divulgación pública, llegamos al consenso de que mantener el asunto en privado era la decisión acertada en todos los aspectos", afirmó Lee, quien esgrimió que el traslado de soldados norcoreanos es una cuestión de "gran sensibilidad, con importantes repercusiones para la diplomacia, la seguridad nacional y la situación en la península de Corea".

Por su parte, fuentes de la Presidencia surcoreana citadas por Yonhap han matizado que Ucrania comunicó que los prisioneros de guerra iban a ser mencionados en el discurso de Zelenski, si bien han hecho hincapié en que "el mensaje no era claro". "No estaba claro cómo iba a ser abordado", han dicho, antes de agregar que Seúl dejó claro que no debía desvelar el traslado.

Los dos soldados norcoreanos fueron capturados por las fuerzas ucranianas en enero de 2025 --convirtiéndose en los primeros en serlo desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de un acuerdo con Moscú-- y pidieron ser entregados a Corea del Sur. "Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur", afirmaron en una entrevista al diario surcoreano 'Chosun Ilbo' en febrero de 2025.

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur calculan que Corea del Norte desplegó unos 15.000 soldados para apoyar la contraofensiva rusa en Kursk, con cálculos que apuntan que unos 6.000 habrían muerto en los combates.

La polémica en torno al traslado de los dos prisineros de guerra ha estallado además en un momento en el que Lee ha acometido esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio.

El mandatario surcoreano, que llegó al cargo en junio de 2025, ha abogado por normalizar las relaciones bilaterales y ha defendido la necesidad de avanzar para lograr la estabilidad y la paz en la península de Corea, algo que, a su juicio, pasa también por un acuerdo que lleve a la desnuclearización de la zona, ante las preocupaciones internacionales sobre el programa armamentístico de Pyongyang.