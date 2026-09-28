Última hora de la acampada en Puerta del Sol por la crisis de la vivienda, en directo: protestas y movilizaciones

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 28 septiembre 2026 9:27
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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de vivienda han cortado diferentes calles de Barcelona pidiendo 'el decreto Maricarmen' tras el desahucio de la mujer madrileña de 87 años del barrio de Retiro de la capital española desde este lunes desde las 7.50 horas aproximadamente.

Según han informado fuentes municipales, los cortes más relevantes son en la Avenida Meridiana en la entrada de la ciudad y otro en la calle Creu Coberta en el barrio de Hostafrancs del distrito de Sants-Montjuïc).

Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda:

El Gobierno reitera su intención de aprobar el martes el decreto de vivienda con medidas contra los desahucios

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reiterado su intención de aprobar este martes en Consejo de Ministros un real decreto Ley en materia de vivienda que incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.

Mónica García desvela de que el Gobierno aún está lejos de tener un RD Maricarmen que satisfaga a la gente

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvelado hoy que el Gobierno del que forma parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y ha avisado de que ya no valen "meidas tintas ni parches".

La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen': "Estamos haciendo historia"

El Sindicato de Inquilinas ha continuado este domingo por la noche con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid, donde han convocado un festival en el que han participado artistas como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, entre muchos otros.

Sindicat de Llogateres no descarta una huelga general por la vivienda "si las cosas no cambian"

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, no ha descartado una posible huelga general por la vivienda y los derechos laborales "si las cosas no cambian" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes no presente un decreto en vivienda que sea lo que considera una farsa.

Sindicatos de vivienda cortan diversos puntos de Barcelona pidiendo 'el decreto Maricarmen'

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