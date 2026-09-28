Última hora de la acampada en Puerta del Sol por la crisis de la vivienda, en directo: protestas y movilizaciones

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de vivienda han cortado diferentes calles de Barcelona pidiendo 'el decreto Maricarmen' tras el desahucio de la mujer madrileña de 87 años del barrio de Retiro de la capital española desde este lunes desde las 7.50 horas aproximadamente.

Según han informado fuentes municipales, los cortes más relevantes son en la Avenida Meridiana en la entrada de la ciudad y otro en la calle Creu Coberta en el barrio de Hostafrancs del distrito de Sants-Montjuïc).

Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda: