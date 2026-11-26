Inauguración de la jornada. - COEJ

ÚBEDA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La XIII Jornada Provincial #EnferJaén ha reunido en Úbeda a unos 200 profesionales a la enfermería bajo el lema 'Liderar la salud, transformar el cuidado', en la que ha analizado cuestiones como el papel de la profesión en el sistema sanitario, la innovación o la humanización asistencial.

El antiguo Hospital de Santiago ha acogido este encuentro organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, en el que ponentes de distintos ámbitos asistenciales, docentes y de gestión han compartido sus experiencias y proyectos aplicados en la provincia.

En la jornada, se ha puesto de manifiesto que "la disciplina enfermera debe asumir un papel protagonista en la evolución del sistema sanitario", según ha informado en una nota la entidad colegial.

Su presidente, Antonio Álamo, ha participado en la inauguración, junto a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; la delegada territorial de Sanidad, Lucía Mónica Pérez, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

El programa ha articulado el debate en torno al liderazgo profesional como motor para impulsar mejoras reales en la atención a la ciudadanía. "Liderar no significa únicamente ocupar espacios de responsabilidad; significa aportar conocimiento, asumir decisiones, impulsar cambios y participar activamente allí donde se define cómo queremos cuidar y cómo queremos que evolucione nuestro sistema sanitario", ha expuesto Álamo.

Al respecto, ha destacado que "transformar los cuidados exige evidencia científica, formación continua, investigación, innovación y capacidad para cuestionar aquello que puede hacerse mejor".

"Precisamente esa es la razón de ser de la XIII Jornada #EnferJaén: generar un espacio en el que el conocimiento se comparta, las experiencias se confronten y las buenas ideas puedan convertirse en mejores cuidados", ha añadido.

La delegada de Sanidad ha apuntado que la enfermería es una profesión esencial para el sistema sanitario público no solo por su papel en la prestación de cuidados, sino también por su capacidad para liderar, innovar, investigar y contribuir a la transformación de la atención sanitaria.

Igualmente, ha subrayado la importancia de fortalecer los cuidados y situar a las personas en el centro de la atención, especialmente ante retos como el envejecimiento, la cronicidad, la fragilidad y la dependencia.

MESAS REDONDAS

La jornada, en la que han participado cerca de 200 profesionales, se ha desarrollado en tres mesas redondas. La primera, moderada por Álamo, ha analizado el liderazgo enfermero desde distintas perspectivas junto a Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas; María Linarejos Torrecilla, directora de Cuidados del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, y María González, enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y divulgadora sanitaria (@curaconevidencia).

La segunda mesa ha abordado la innovación y la humanización de los cuidados, moderada por el vicepresidente del Colegio de Enfermería de Jaén, Manuel Bruno Fernández. Ha contado con intervenciones sobre humanización en urgencias, salud mental, atención a la fragilidad en el adulto mayor hospitalizado y aprendizaje automático aplicado al triaje telefónico en pacientes paliativos domiciliarios, a cargo de profesionales de los hospitales Alto Guadalquivir de Andújar y San Agustín de Linares, así como del Centro de Emergencias Sanitarias 061-Salud Responde Jaén.

Por último, la tercera mesa se ha centrado en el liderazgo de la salud desde la comunidad, moderada por la vocal de matronas de la entidad organizadora, Juana Dolores Herrera, y con ponencias sobre rehabilitación cardiaca descentralizada, mediación intercultural en atención primaria, prevención del ictus y salud comunitaria desarrolladas en Andújar, Cambil y Canena.

La clausura de esta décimo tercera edición de la jornada ha corrido a cargo de la vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y coordinadora de la Comisión de Formación e Investigación, Charo Merino.