El PSOE avisa de que el 29N se juega la protección de 85.000 cordobeses que reciben Ingreso Mínimo Vital

Candidatos del 29N y representantes del PSOE de Córdoba en un paseo electoral. - PSOE

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha reivindicado este sábado, en la barriada de Las Moreras, las políticas de protección social impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de "la importancia de las elecciones generales del día 29 de Noviembre para garantizar su continuidad y seguir ampliando derechos".

El candidato socialista al Congreso por el PSOE Alberto Mayoral ha puesto el foco en el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que protege a 85.000 personas en la provincia y llega a más de 27.000 hogares. "El 29 de noviembre nos jugamos la protección de miles de familias que necesitan el respaldo de las instituciones para salir adelante", ha aseverado, para apuntar que "hablamos de poder hacer la compra, pagar la luz y poner un plato de comida en la mesa".

Según ha expuesto, "en Córdoba hay más de 32.000 niños protegidos por el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que contribuye a que sus familias puedan llegar a fin de mes con dignidad", al tiempo que ha destacado el impacto económico de esta prestación en la provincia. "La nómina de septiembre del Ingreso Mínimo Vital supuso 12,3 millones de euros, una cantidad que, de mantenerse, representaría alrededor de 148 millones de euros al año", ha indicado.

En palabras de Mayoral, "no hablamos solamente de una ayuda social, sino de dinero que llega directamente a las familias y que después se mueve en los barrios, en las tiendas, en los supermercados y en los pequeños comercios". "Es una política que protege a quienes más lo necesitan y que también contribuye a dinamizar la economía de Córdoba", ha afirmado.

Mayoral ha defendido que "los derechos se conquistan con decisiones políticas y se defienden también en las urnas". En este sentido, ha advertido de que "el PSOE seguirá trabajando para reforzar las políticas de protección social frente a quienes cuestionan las ayudas destinadas a las personas más vulnerables".

"FALTA DE COMPROMISO DE LA JUNTA"

Por su parte, Ana López, candidata socialista al Senado en la lista 'Senado de Progreso', ha criticado "la falta de compromiso del gobierno andaluz del PP con la rehabilitación de viviendas y la mejora de barriadas como Las Moreras".

López ha reprochado que, "mientras el Gobierno de España destina recursos a Andalucía para impulsar las políticas de vivienda, Moreno Bonilla no está dando la respuesta que necesitan los barrios y sus vecinos". "No basta con recibir fondos del Gobierno de España; hay que ponerlos a trabajar y conseguir que lleguen a las familias", ha aseverado.

Así, ha subrayado que "Las Moreras necesita inversiones, rehabilitación de viviendas y actuaciones que mejoren las condiciones de vida de sus vecinos". "Lo que no puede hacer el Gobierno andaluz es mirar hacia otro lado", ha manifestado.

Asimismo, ha lamentado "los cero euros de aportación autonómica que se destinan a estas actuaciones de rehabilitación y cohesión en la barriada".

ROMERO REIVINDICA "UN PAPEL ACTIVO" DEL AYUNTAMIENTO

Y José Antonio Romero, candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, ha reivindicado "la necesidad de que el Ayuntamiento asuma un papel activo en la mejora de los barrios y en la atención a las familias que más dificultades atraviesan".

"Las Moreras no necesita promesas ni visitas puntuales, necesita compromisos, inversiones y actuaciones concretas", ha expresado, para remarcar que "sus vecinos tienen los mismos derechos que cualquier otro cordobés y merecen que las administraciones estén a la altura de sus necesidades".

Romero ha reclamado "una mayor coordinación entre administraciones para aprovechar los recursos disponibles y convertirlos en mejoras reales para la ciudad, especialmente en materia de vivienda, rehabilitación y cohesión social".

Los tres representantes socialistas han coincidido en señalar que las elecciones del día 29 de noviembre serán "decisivas para el futuro de las políticas sociales y para el modelo de protección que necesita la ciudadanía". "Nos jugamos mucho: seguir avanzando en derechos, proteger a las familias trabajadoras y garantizar que nadie se quede atrás", han trasladado, apuntando que "los barrios y las personas siempre tienen que estar en el centro de las políticas públicas".