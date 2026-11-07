Andalucía lidera el ranking regional de exportaciones agroalimentarias entre enero y agosto de 2026

Persona realizando la compra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la "única comunidad autónoma española con exportaciones agroalimentarias valoradas en más de 11.000 millones de euros entre enero y agosto de 2026". Atendiendo a los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en el segundo puesto del ranking regional se encuentra Cataluña con exportaciones por valor de 10.521 millones de euros; y tras este territorio se posiciona la Comunidad Valenciana con transacciones por 6.745 millones de euros.

Según una nota remitida por el Gobierno andaluz, los alimentos y bebidas que han salido de Andalucía hacia otros países han rozado los 11.013 millones de euros en ocho meses debido a la venta internacional de más de 4,7 millones de toneladas de productos. El dato andaluz supone el 21,5 por ciento del total del valor obtenido en España con estas transacciones internacionales, que ha ascendido a 51.147 millones de euros.

En el caso de las distintas provincias andaluzas, las exportaciones agroalimentarias con origen en Almería han superado los 3.333 millones de euros por la venta de cerca de dos millones de toneladas de productos agroalimentarios. En Cádiz, estas ventas internacionales han reportado 655,8 millones de euros --325.019 toneladas-- en los primeros ocho meses de este año; en Córdoba han rozado los 927,6 millones de euros con 394.157 toneladas; y en Granada han superado los 658,8 millones de euros, que han sido 213.727 toneladas.

Por su parte, las exportaciones agroalimentarias con origen en Huelva han reportado más de 1.596 millones de euros, es decir, 414.813 toneladas; las de Jaén han alcanzado los 256,4 millones de euros con 56.467 toneladas; y las de Málaga han rozado los 1.014 millones de euros --334.839 toneladas--. Por último, las procedentes de Sevilla con destino a otros países entre enero y agosto de 2026 han reportado algo más de 2.570 millones de euros, que han sido 1.081.408 toneladas.

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias procedentes de Andalucía, ha destacado en primer lugar Alemania con compras por un total de 2.021 millones de euros, cantidad que supone el 18,4% del total del valor obtenido hasta el mes de agosto en esta región. Tras el mercado germano se encuentran Francia, donde el montante ha alcanzado los 1.365,2 millones de euros, un 12,4% en este mismo período; y en tercer lugar se ha posicionado Italia con más de 1.108 millones de euros que representan el 10,1% del montante total de la comunidad autónoma.

Asimismo, analizando los grupos de alimentos más exportados desde Andalucía entre enero y agosto de 2026, ha resaltado la venta internacional de legumbres y hortalizas sin conservar. Este tipo de alimentos ha encabezado el listado con transacciones por valor de más de 3.260 millones de euros en ocho meses. Tras este grupo se encuentran las grasas y aceites de origen animal y vegetal, que han rozado los 3.011 millones de euros; y las frutas y frutos sin conservar, que han superado los 2.668 millones.