Unos 30 alcaldes de Sierra Nevada piden un modelo de "cogobernanza" para la ampliación de la Reserva de la Biosfera

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de representantes municipales de los pueblos de Almería y Granada del entorno natural de Sierra Nevada se han concentrado este viernes a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla para reclamar a la Junta una "negociación" de cara a acordar la transición hacia el nuevo modelo resultante de la ampliación de la Reserva de la Biosfera que propone la Unesco y establecer un modelo de "cogobernanza" similar al de la Sierra de Las Nieves, en Málaga, donde se delega en las mancomunidades de municipios.

"Lo que no vamos a permitir es el procedimiento administrativo de las lentejas, que si quieres te comes lo que hay o si no lo dejas, porque si los principios de las reservas de la biosfera son la gobernanza, gestión sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, desarrollo rural sostenible y conocimiento e investigación, se supone que hablamos de mejorar la relación de las personas con su entorno, no de imponerles por imponer", ha trasladado en una nota el alcalde de Fiñana (Almería) y coportavoz de los regidores afectados, Rafael Montes.

Una representación formada por 32 de los 60 pueblos que componen la actual reserva han acudido a la capital andaluza para pedirle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, un "diálogo directo" con los territorios.

"Nos hemos tenido que venir precisamente hasta Sevilla, a las puertas de San Telmo, para tener una reunión en vídeollamada con el consejero, donde tenía agendado también el ineludible compromiso de izar la bandera azul en la playa de Almería, abandonando la reunión", han señalado tras la reunión telemática mantenida a las 9,30 horas con el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

Los representantes muncipales han señalado que pese "a un gesto de este calado y que todos sabemos interpretar" están dispuestos a "hacer borrón y cuenta nueva" para "negociar y dialogar" si bien han recordado que "la ampliación de la reserva puede no salir adelante" con "el modelo de gestión que intentan imponer".

Los alcaldes proponen a la Junta que cite a todos los actores involucrados para asistir a la reunión del consejo de participación que debe celebrarse en los próximos días "y que permita que se desarrolle ese primer principio fundacional de estos espacios protegidos que es la cogobernanza".

Del mismo modo, reclaman que "se le explique a la gente lo que va a suponer, las limitaciones, los beneficios particulares y los generales, y si no son capaces de ello, que se echen a un lado y permitan que los alcaldes, las mancomunidades, sean las locomotoras de la gestión de la reserva para sus pueblos y habitantes".

"Hablamos de más de 300.000 hectáreas de ampliación, y este nuevo espacio no puede gestionarse como un cortijo. Esto es una comunidad", ha atajado los regidores que han participado en la concentración.