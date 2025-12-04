El Hospital Universitario de Jaén rinde homenaje a 148 profesionales jubilados y fallecidos en 2024

Foto familiar del acto de homenaje del Hospital Universitario de Jaén a los profesionales jubilados y fallecidos en 2024. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén ha homenajeado este jueves a sus 148 profesionales jubilados y fallecidos durante el año 2024, en un acto que se ha celebrado en el salón Guadalquivir de la Institución Ferial de Jaén. "El objetivo de este acto de reconocimiento es agradecer la dedicación y el esfuerzo realizado por los homenajeados durante su etapa laboral en el hospital de la capital jiennense", ha destacado la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, que ha asistido al encuentro, junto a la directora gerente, María Belén Martínez Lechuga, y el equipo directivo del centro.

Según ha explicado el Ejecutivo andaluz en una nota, González ha agradecido a los profesionales que se jubilan que se hayan "dejado la piel por cuidar de los jiennenses, cada uno desde su cometido". "Hoy nos dejáis para iniciar una nueva etapa, y lo hacéis en un momento donde nuestro centro cuenta con nuevos y grandes avances que nos ayudan a ofrecer una mejor asistencia sanitaria".

En este contexto, la delegada ha recordado que "en los últimos años hemos incorporado herramientas de diagnóstico y tratamiento de última tecnología, como el robot Da Vinci, el quirófano híbrido, los nuevos equipos TAC, además del PET-TAC, que han supuesto una revolución para nuestro centro y los pacientes que tratamos".

Por su parte, la directora gerente del centro, María Belén Martínez, ha destacado que "si algo distingue al profesional de nuestro centro hospitalario es su cercanía, profesionalidad y sentido humano en el trato hacia el paciente, que se siente, desde el primer momento, arropado por sus profesionales". En este sentido ha afirmado que se siento orgullosa de acompañarlos en esta jornada festiva, junto a sus familias y amigos, puesto que "sois un ejemplo a seguir para todos nosotros".

Durante la cita, las personas homenajeadas, que han podido asistir junto a sus familias, han recibido un regalo conmemorativo, un diploma y una tarjeta especialmente diseñada para profesionales jubilados, para reconocer y destacar su trabajo en el sistema sanitario público andaluz.

Además, han intervenido dos representantes de los profesionales jubilados, que han valorado su paso por el hospital y su experiencia personal y profesional, para finalizar el acto con la actuación del tenor Miguel Ángel Ruíz junto al pianista Alberto Martínez.