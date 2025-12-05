La 33ª Carrera Nocturna de Disfraces encenderá la magia de la Navidad de Granada el 19 de diciembre

Presentación de la 33ª Carrera Nocturna de Disfraces de Granada - AYUNTAMIENTO

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se prepara para celebrar una de sus tradiciones deportivas más emblemáticas y divertidas. El próximo viernes 19 de diciembre de 2025, volverá a convertirse en el escenario de la 33ª Carrera Nocturna de Disfraces, una prueba diferente, festiva y abierta a la participación de toda la ciudadanía. Tal y como ha aseverado el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, se trata de "la competición más singular del calendario local", ya que no solo marca el arranque simbólico de la Navidad, sino que en ella pueden participar corredores desde los cuatro años con la única condición de ir disfrazados.

La competición, con salida y meta en el Paseo del Violón, comenzará a las 17,30 horas con las carreras de las diferentes categorías inferiores para niños y jóvenes de cuatro a 15 años (jóvenes promesas, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete) y con recorridos que van de los 100 a los 1.600 metros. La prueba absoluta, dirigida a participantes a partir de 16 años, comenzará a las 20,00 horas sobre un circuito urbano de 4,5 kilómetros que atravesará algunas de las calles más representativas del centro de Granada: Acera del Darro, Recogidas, Puentezuelas, Carril del Picón, Gran Capitán, San Juan de Dios, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Ángel Ganivet, Plaza de Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen y Paseo del Salón, antes de regresar al Paseo del Violón.

Fiel a su espíritu festivo, la Carrera Nocturna de Disfraces premia la creatividad, el humor y la temática navideña. Así, el Ayuntamiento distinguirá nuevamente a los corredores más destacados con categorías como mejor disfraz, más original, más elaborado, más navideño, grupo más numeroso o más actual, entre otras. "Esta carrera representa el espíritu de Granada uniendo deporte y convivencia en una jornada festiva en nuestras calles", ha asegurado Iglesias, quien ha animado a las familias y a los grupos de amigos a sumarse de forma conjunta en esta singular tradición que ya cuenta con una identidad propia en la ciudad.

La atleta Laura Bueno ha amadrinado la edición de este año de la carrera, que vuelve a contar con el patrocinio, entre otras entidades, de El Corte Inglés, cuyo representante, Carlos Hernández, ha trasladado su satisfacción por volver a colaborar en uno de los encuentros deportivos más queridos de toda la ciudad. Las personas que quieran inscribirse en la carrera ya pueden hacerlo a través de la página web del área de Deportes.

Tal y como ha aconsejado el edil, es recomendable hacerlo rápido, ya que los 2.000 dorsales de adultos y los 500 infantiles se agotan cada año en los primeros días. De hecho, ha incidido Iglesias, todas las carreras que organiza la Concejalía de Deportes llevan batiendo récords de inscripción estos dos últimos años y ha trasladado su deseo de que ésta lo haga también.