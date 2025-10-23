Al 40 por ciento de ejecución las obras del paseo ciclopeatonal de la Base Aérea de Armilla (Granada)

El diputado de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, y el diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, han visitado las obras del paseo ciclopeatonal en el tramo de la Base Aérea que une Alhendín con Las Gabias. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras del paseo ciclopeatonal que la Diputación de Granada está desarrollando en el tramo de la Base Aérea que une Alhendín con Las Gabias, con un presupuesto de 1.432.080 euros, "avanzan a buen ritmo" al encontrarse al 40 por ciento de ejecución, con previsión de finalizar en marzo de 2026.

El diputado provincial de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, ha señalado durante una visita a los trabajos que "lo más complicado de la obra ya se ha realizado, especialmente los movimientos de tierras y la preparación del terreno".

Así, en las próximas semanas, se completarán las canalizaciones necesarias para el alumbrado y, posteriormente, se iniciará la fase de pavimentación del carril peatonal y del carril bici.

Por su parte, el diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, ha indicado que "esta actuación estratégica completa un circuito que conecta municipios y que es transitado a diario por miles de personas, además de ser respetuoso con el medio ambiente y promover un estilo de vida saludable, pues se trata de un espacio en el que se posibilita la práctica deportiva y la convivencia".

SOBRE LA OBRA

Se trata de la construcción de un paseo ciclopeatonal de 3,4 kilómetros sobre la GR-3303, que se integra en un circuito familiar y deportivo de más de 8,5 kilómetros alrededor de la Base Aérea.

Este nuevo tramo se sumará a los ya existentes en Armilla, Ogíjares y Churriana de la Vega, completando un recorrido circular diseñado para fomentar la práctica deportiva, hábitos de vida saludables y ofrecer nuevos espacios de ocio en contacto con la naturaleza. Además, el proyecto permitirá mejorar la movilidad ciclista y peatonal en el Área Metropolitana de Granada.

Los trabajos incluyen la creación de áreas deportivas y zonas de descanso, señalización horizontal y vertical, cartelería informativa y alumbrado público compuesto por 98 luminarias LED con detección de movimiento.

El carril bici se apoya en un firme flexible de Zahorra Artificial y MBC, mientras que el carril peatonal lo hace sobre pavimento de alpañata con tierra roja de la Alhambra o material de características similares.

Asimismo, la seguridad de la Base Aérea está garantizada mediante una planificación de los trabajos consensuada con los mandos militares, de modo que en ningún momento se ve afectada la operatividad de esta instalación estratégica.