La 40ª Feria Tecnológica de Acutelan llega a Granada este miércoles con unos 80 expositores

Archivo - Feria de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Televisión Local de España (Acutel) en Armilla (Granada). (Foto de archivo). - ACUTEL - Archivo

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales (Acutelan) celebra desde este miércoles y hasta el jueves en Fermasa, en Armilla, en el área metropolitana de Granada, su 40ª Feria Tecnológica, que cuenta entre sus patrocinadores con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), e incluye en torno a 80 expositores, ponencias técnicas y trabajo en red estratégico.

Así lo ha indicado la organización en una nota de prensa en la que ha detallado que el Pabellón 2 de Fermasa acogerá ponencias técnicas a cargo de expertos del sector, espacios de trabajo en red para "fomentar alianzas estratégicas" y presentaciones de innovación, que "mostrarán las últimas novedades del sector".

Este miércoles, las ponencias darán comienzo a las 10,00 horas en un espacio específico dentro del pabellón donde se estará desarrollando la Feria Tecnológica de Acutelan. Dará inicio al primer bloque de ponencias de distintas empresas tecnológicas cada 30 minutos.

A las 16,00 horas se retoma la actividad con la ponencia de la ADA, sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial a los procesos y servicios de las empresas de telecomunicaciones.

Además de las ponencias, se habilitarán espacios para reuniones empresa a empresa y encuentros más informales con el fin de "favorecer el intercambio de conocimiento y negocio", han destacado desde Acutelan.