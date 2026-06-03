Unas 400 personas se desplazarán desde la Diócesis de Jaén a Madrid con motivo de la visita de León XIV

El obispo de Jaén, Sebastián Chico (c), en la vigilia celebrada el 23 de mayo. - DIÓCESIS DE JAÉN

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas se desplazarán este fin de semana desde la Diócesis de Jaén a Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV a España, que tendrá en la capital su primera parada y seguirá después en Barcelona y Canarias.

Entre ellas, están las que viajarán de la mano de la Delegación de Juventud del Obispado: 140 jóvenes y cinco sacerdotes que, haciendo noche en un colegio, estarán en Madrid las jornadas del sábado y domingo, de modo que, junto a la misa del Corpus como acto central del pontífice, podrán participar en otras actividades.

También acudirán los seminaristas y unas 120 personas de toda la Diócesis en los autobuses que ha puesto a disposición la Delegación de Peregrinaciones, según se ha informado este miércoles a Europa Press desde el Obispado jiennense.

Entre ellos, dos sacerdotes, un diácono de Andújar y religiosas de Baeza. El resto, laicos de diversos puntos de la provincia, como Baeza, Linares, Jaén, La Guardia, Cárcheles, Jódar, Cazorla, Alcalá, Mengíbar, Bailén o Mancha Real.

Igualmente, desde el Obispado se tiene constancia del viaje de dos autobuses desde Linares, promovidos desde la parroquia de Santa Bárbara y con fieles tanto de esta ciudad como de la capital, a los que se podrán sumar personas que se desplacen de forma particular.

De forma previa a la llegada de León XIV, en la provincia han tenido lugar actos y celebraciones centradas en este "acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia en España". Es el caso de la vigilia celebrada el pasado 23 de mayo en la Catedral de Jaén. Presidida por el obispo, Sebastián Chico, reunió a sacerdotes, consagrados y fieles de toda la Diócesis "en un clima de oración y comunión eclesial, para preparar espiritualmente" esta visita.

Además, ante la llegada del Papa, en la que será la primera visita de León XIV y la novena de un Romano Pontífice a España, el prelado dirigió una carta a la Diócesis. En ella, expresaba la alegría de la iglesia jiennense por este acontecimiento, que considera "un motivo de inmensa esperanza para la Iglesia que peregrina en nuestra tierra".

En su mensaje, también destacó que el Santo Padre viene a recordar que "Cristo sigue siendo la respuesta a los anhelos más profundos del corazón humano; que el Evangelio no pertenece al pasado, sino que es siempre joven".

La visita del Papa está prevista entre los próximos 6 y 12 de junio, en un viaje en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros --si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-- y pronunciará doce discursos, cinco homilías y cinco saludos.