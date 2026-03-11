La 42ª Media Maratón Ciudad de Granada prevé reunir a seis mil corredores el próximo 25 de abril

Presentación de la 42ª Media Maratón Ciudad de Granada con la alcaldesa, Marifrán Carazo - AYUNTAMIENTO

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital granadina se prepara para volver a vivir una de sus grandes fiestas deportivas con la celebración de la 42ª edición de la Media Maratón Ciudad de Granada, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril y prevé reunir a seis mil corredores en una prueba que, año tras año, continúa consolidándose como una de las citas deportivas más emblemáticas del calendario nacional.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "el extraordinario ritmo de inscripción confirma" el crecimiento de la conocida como carrera más bonita del mundo y "su consolidación como una de las grandes citas deportivas del calendario nacional e internacional".

En este sentido, ha explicado que los seis mil dorsales disponibles se agotaron en tan solo nueve horas, pulverizando todos los registros de ediciones anteriores. Asimismo, la regidora ha señalado que "Granada vuelve a demostrar su capacidad para organizar eventos deportivos de primer nivel que proyectan la imagen de la ciudad y fomentan hábitos de vida saludables entre la ciudadanía", subrayando además que "esta prueba no solo es una competición, sino una auténtica fiesta del deporte que involucra a toda la ciudad y que cada año atrae a miles de corredores y acompañantes".

La edición de este año será el segundo año consecutivo en el que se alcanza el límite de 6.000 participantes, consolidando el crecimiento de una carrera que en los últimos años ha experimentado un notable aumento de demanda entre corredores de toda España. Del total de inscritos, 5.500 corredores participarán en la distancia de media maratón, con un recorrido de 21 kilómetros y 97 metros, mientras que 500 lo harán en la modalidad de cuarto de maratón, con una distancia de 10 kilómetros.

La organización de la Media Maratón Ciudad de Granada tiene un coste aproximado de 480.000 euros. De esta cantidad, 180.000 euros se cubren a través de las inscripciones de los corredores, mientras que los 300.000 euros restantes proceden de patrocinios y colaboraciones público-privadas, que permiten hacer posible la celebración de esta prueba y seguir consolidando una de las grandes citas deportivas del calendario de la ciudad.

Por su parte, el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha reseñado que el monumento nazarí "también se disfruta corriendo y, un año más, la Media Maratón de Granada vuelve a ofrecer una de las estampas deportivas más hermosas del mundo en torno a la colina roja".

"Desde el Patronato agradecemos al Ayuntamiento que nos brinde, de nuevo, la oportunidad de estar presentes en los momentos más bonitos e importantes de la ciudad. Y éste es, sin duda, uno de ellos: una ocasión para vivir y recorrer este entorno único con respeto y responsabilidad. Nuestro compromiso es conciliar siempre la conservación del monumento con iniciativas que acerquen su paisaje y su historia a la ciudadanía y que contribuyan a consolidar a Granada también como referente del deporte popular", ha añadido.

El director de Alsa para la zona mediterránea, Valeriano Díaz, ha agradecido "la oportunidad que el Ayuntamiento de Granada otorga a Alsa de poder participar en un evento tan bello y atractivo como es la media maratón", y ha subrayado que para la empresa, que participa en el proyecto para la Capitalidad Europea de la Cultura, "esta es una ciudad maravillosa para hacer deporte y deporte es cultura".

El recorrido atraviesa todos los distritos de la ciudad y algunos de sus espacios más emblemáticos. La prueba discurre por los barrios históricos del Albaicín y el Realejo, además de incluir un recorrido por el conjunto monumental de la Alhambra, lo que convierte a esta competición en una experiencia deportiva única.

Entre los momentos más espectaculares del recorrido destacan la subida por la Cuesta de Gomérez hacia la Alhambra, la entrada al Albaicín por la carretera de Murcia, el paso por el Mirador de San Nicolás --desde donde se contempla uno de los atardeceres más bellos del mundo, según el expresidente estadounidense Bill Clinton--, así como la bajada por el barrio del Realejo hasta la línea de meta.

Así, el recorrido, la organización entregará premios a los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina, además de una camiseta técnica y una medalla 'finisher' para todos aquellos corredores que logren completar la prueba. En el apartado deportivo, el corredor marroquí Youness Belyamna ha sido el vencedor de las dos últimas ediciones de la prueba, mientras que en categoría femenina la victoria fue para la granadina Clara López en 2024 y para la corredora valenciana Mari Ángeles Gimeno en 2025.

Con todos los dorsales ya agotados y miles de corredores preparados para tomar la salida, Granada volverá a convertirse el próximo 25 de abril en un gran escenario deportivo y festivo, reafirmando el papel de la ciudad como "referente en la organización de grandes eventos deportivos y como destino privilegiado para la práctica del deporte en un entorno patrimonial único", según ha resaltado por último el Ayuntamiento en una nota de prensa tras la presentación.