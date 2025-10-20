Unas 430.000 personas pasan por el recinto ferial de Jaén durante Feria de San Lucas, un 34% más que en 2024

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 430.000 personas han pasado por el recinto ferial durante los diez días de la Feria de San Lucas, en la capital jiennense, la última del calendario andaluz. Esta cifra supone un 34,3 por ciento más que en 2024 cuando 320.000 personas pasaron por el ferial.

Así lo ha destacado la concejala de Cultura, María Espejo, quien ha subrayado además que, junto con la Asociación de Feriantes y la Asociación de Caseteros, se ha vivido "la mejor feria desde hace veinte años". Un éxito que atribuye al buen tiempo, a la unificación del ruido en la zona de atracciones, la calidad gastronómica y los precios asequibles, además de "la celebración de los drones como recta final y broche de oro a estas fiestas".

Espejo ha mostrado así su agradecimiento a todas las áreas municipales implicadas en la celebración de esta Feria y Fiestas de San Lucas, y a las asociaciones de caseteros y feriantes que han manifestado su satisfacción por esta celebración.

Las actividades de calle, organizadas desde el Patronato municipal de Cultura con motivo de esta Feria, como cabalgata, pregón, Jaén baila en feria y espectáculo de drones han concentrado a 26.700 personas, mientras que los espectáculos y conciertos celebrados en los espacios escénicos municipales como Auditorio de la Alameda, Teatro Darymelia e Infanta Leonor han contado con 12.800 espectadores.

Así, suman entre espacios cerrados y actividades de calle un total de 39.500, mientras que el año anterior se contabilizaron 34.000 personas, lo que supone un incremento del 14% más que en 2024.

En cuanto a seguridad, la concejala de Participación Ciudadana, Policía Local, Protección Civil y Bomberos, María Carmen Angulo, ha destacado que, gracias a la mejora continua del servicio de Policía Local que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento, el dispositivo de seguridad puesto en marcha durante esta Feria de San Lucas ha funcionado correctamente, con un 30% menos de intervenciones con respecto al año anterior.

Angulo ha indicado que, desde el pasado día 10 y hasta el domingo, 19 de octubre, no se ha producido ningún incidente grave al respecto. Asimismo, ha resaltado que este año se ha duplicado el dispositivo de seguridad para la feria, sin reducir los recursos destinados al resto de la ciudad. Esto ha sido posible gracias al incremento en el número de agentes de la Policía Local, un refuerzo que se ha visto reflejado en los resultados obtenidos.

"Muchos más policías han estado en el ferial transmitiendo esa sensación de seguridad, y además se ha seguido también atendiendo la seguridad en las calles de la capital, de modo que, desde el Ayuntamiento, hemos ido informando a lo largo de la pasada semana de los incidentes que se han producido", ha indicado.

Angulo ha matizado que, no obstante, durante esta feria "han aumentado considerablemente las sanciones por miccionar en zonas no habilitadas para ello y se han levantado actas a algunas casetas por el uso indebido del tratamiento de los residuos sólidos urbanos conforme a la normativa vigente municipal".