La A-44, AP-4 y A-49 concentran las principales retenciones en Andalucía en el inicio de la Operación Especial Verano

Archivo - Tráfico intenso en las primeras horas en la salida de Sevilla hacia las costas. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía afronta este sábado una de las jornadas con mayor intensidad de tráfico en sus carreteras con motivo de la 'Primera Operación Especial Verano 2026', que se prolongará hasta la medianoche de este domingo y durante la que se prevén alrededor de 1,1 millones de desplazamientos por la comunidad autónoma. En estos momentos, las principales retenciones se concentran en las carreteras A-44 (Jaén-Motril), AP-4 (Sevilla-Cádiz) y A-49 (Sevilla-Huelva).

Así lo han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, que han precisado que la A-44 registra circulación lenta en varios tramos, entre La Cerradura y El Corche, así como entre Granada y Dúrcal. Además, la vía presenta afecciones al tráfico en sentido Motril a lo largo de distintos puntos del recorrido.

Por su parte, las salidas de Sevilla capital también registran importantes retenciones. En dirección a Cádiz, la AP-4 presenta circulación lenta a la altura de Los Palacios y Villafranca. Asimismo, en la A-49, en sentido Huelva, se registran dificultades para la circulación entre Umbrete y Chucena, donde se concentran los tramos con mayor intensidad de tráfico.

Este es el primero de los cuatro dispositivos especiales que ha diseñado la DGT con motivo de la Operación de Tráfico Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año y en el que se prevén 23,4 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras andaluzas, 11,43 millones en julio y 11,98 millones de movimientos en agosto.