Un 45% de andaluces valora positivamente la gestión por parte de la Junta de los incendios del verano, según el Centra

Archivo - El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, supervisa desde el Puesto de Mando Avanzado la evolución del incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga). A 14 de septiembr - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un 45,2 por ciento de los andaluces valora positivamente la actuación de la Junta de Andalucía en relación a los incendios forestales registrados este pasado verano en la comunidad autónoma, según se desprende de la nueva edición trimestral del Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes, 19 de octubre, la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 11 y 25 de septiembre de este año 2026 a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, que en esta ocasión incluye entre los temas por los que se pregunta a los ciudadanos un bloque dedicado a la gestión de las emergencias en la comunidad autónoma.

Así, a la pregunta de "cómo diría usted que se han gestionado desde la Junta de Andalucía los incendios este verano en Andalucía", un 45,2% señala que "muy bien" (14,5%) o "bien" (30,7%), mientras que un 20,9% cree que "mal" y un 15% que "muy mal".

A la pregunta de si cree que los incendios en Andalucía han sido "mejor o peor gestionados que en el resto de España", un 33,2% responde que "mejor" y un 13,2% que "mucho mejor", frente al 16,4% que considera que se han gestionado "peor" y al 7,2% que opina que "mucho peor".

El barómetro también pregunta por la atención que la Junta ha prestado a las emergencias generadas "por los terremotos principalmente en la provincia de Granada", y al respecto un 15,9% responde que "muy bien" y un 31,5% que "bien". Frente a esa valoración positiva que aglutina al 47,4% de los encuestados se sitúan el 15% que cree esas emergencias se han atendido "mal" por parte de la Junta, y el 9,1% que cree que "muy mal".

Los incendios son la emergencia que más preocupa a la población consultada, con una media de 7,72 puntos, en una escala de 0 a 10. Les siguen las lluvias torrenciales y las inundaciones (7,52); las enfermedades, los contagios y las pandemias (6,87), y los terremotos (6,70), según el mismo barómetro que, por otro lado, también pregunta por el sistema de financiación autonómica.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Así, el 59,3% de los encuestados considera que el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central es "bastante" 33,5%) o "muy injusto" (25,8%) para Andalucía, mientras que un 23,2% lo considera "bastante justo", y un 7,5% que "muy justo".

A la pregunta de si cree que "Andalucía debería aceptar o rechazar el nuevo modelo de financiación autonómica", el 52,7% responde que "debería rechazarlo", y el 34,5% que "debería aceptarlo". Además, el 59,7% cree que Andalucía recibe un trato "peor que la mayoría" de comunidades autónomas con dicho nuevo modelo, mientras que un 21,7% opina que recibe un trato "mejor que la mayoría".