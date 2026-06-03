El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba acogerá el estreno absoluto de 'La Reina Blanca', tributo a Blanca del Rey

Presentación de 'La Reina Blanca'. - IMAE

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba, ha presentado este miércoles en El Corral de la Morería de Madrid el estreno absoluto de 'La Reina Blanca', gala homenaje a Blanca del Rey, una de las figuras más grandes e irrepetibles del arte flamenco del siglo XX y XXI.

Según ha indicado la organización de la cita en una nota, se trata de un espectáculo creado expresamente para esta edición del Festival de la Guitarra, concebido con dramaturgia y dirección escénica de Paco López, que reúne en escena a algunas de las primeras figuras del flamenco contemporáneo para rendir homenaje a una artista que lo ha cambiado todo.

Blanca del Rey es Premio Nacional de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por los Reyes de España, Medalla de Madrid y Medalla de Oro de Córdoba. Coreógrafa, bailaora y creadora de la célebre Soleá del Mantón, su trayectoria abarca más de seis décadas de dedicación absoluta a un arte al que lo ha dado todo. A sus 80 años, sigue siendo referencia viva para cuantos se acercan al flamenco con la seriedad que merece.

El próximo 11 de julio, el Gran Teatro de Córdoba será el lugar donde el género le devuelva, en forma de estreno absoluto, todo lo que ella le ha dado. Para sostener semejante propuesta, 'La Reina Blanca' convoca a un elenco de altísimo nivel que habla por sí solo del peso artístico del proyecto. En el baile, David Coria, Eduardo Guerrero, Florencia Oz, Manuel Liñán, Marco Flores, Marta Gálvez, Olga Pericet y Úrsula López: intérpretes que representan lo mejor de la escena flamenca del momento, premiados, aclamados internacionalmente y portadores cada uno de una voz propia e inconfundible.

En el cante estarán David Lagos, Rafa del Calli y Rocío Luna, mientras que la música estará a cargo de un cuarteto de excepción integrado por Javier Ibáñez, José Tomás y Paco Serrano a la guitarra, Isidora O'Ryan al chelo y Lolo Plantón a las palmas y la percusión. La asesoría musical recae en el propio David Lagos, con coordinación técnica de Marcos Serna y coordinación de producción de Erregiñe Arrotza.

Pero Blanca del Rey no es solo bailaora y coreógrafa: es también la directora artística y propietaria del Corral de la Morería, el tablao flamenco más longevo y reconocido del mundo, fundado en Madrid en 1956 y considerado desde entonces la catedral del flamenco. Más de cinco millones de espectadores han pasado por su escenario, el mismo en el que Paco de Lucía presentó 'Entre dos Aguas', Camarón debutó con apenas 13 años y la propia Blanca creó su mítica 'Soleá del Mantón'.

Reconocido por 'The New York Times' como experiencia cultural imprescindible de Madrid y galardonado con una estrella Michelin, el Corral cumple este año 70 años de historia. No es casualidad que sea precisamente allí donde este miércoles se presenta 'La Reina Blanca': es el lugar más cargado de sentido para hacerlo.

La noche del 11 de julio no es solo el homenaje a una artista: es la convergencia de varias grandes efemérides. 'La Reina Blanca' conmemora simultáneamente el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba --institución que durante siete décadas ha descubierto y proyectado a las grandes figuras del género-- y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro de Córdoba, que tuvo lugar precisamente en la Gala del XI Concurso, el 20 de mayo de 1986. Una sola noche. Un solo espectáculo capaz de sostenerlas todas.

El espectáculo, de contenido fundamentalmente dancístico, se estructura en tres líneas temáticas que trazan el arco vital y artístico de la homenajeada. 'Lo recordado' rememora la Córdoba en la que Blanca del Rey se formó como bailaora, la ciudad que la vio nacer al arte. 'Lo soñado' recrea sus grandes creaciones coreográficas a través de las voces y los cuerpos de las primeras figuras del flamenco actual. Y 'Lo vivido' se concibe como una suite flamenca que toma a Blanca del Rey y al Corral de la Morería como hilo conductor de una trayectoria que es, al mismo tiempo, íntima y universal. Una dramaturgia que no es crónica ni efeméride: es emoción trabajada con oficio.

La dirección del espectáculo es obra de Paco López, uno de los creadores escénicos más rigurosos y versátiles del panorama flamenco y teatral español. Su firma en guion, iluminación y dirección de escena garantiza una propuesta donde el homenaje no se queda en la evocación sentimental, sino que aspira a la excelencia formal, a la belleza que permanece después de que se apague la luz.

Este estreno absoluto llega en el marco de una edición del Festival que, del 1 al 11 de julio de 2026, despliega en Córdoba un mapa de 27 citas que van de la guitarra clásica internacional al flamenco, el jazz, el rock y el metal. Los escenarios del Gran Teatro, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral acogerán una programación que es, en sí misma, una declaración sobre lo que puede ser la guitarra y el arte cuando se les da espacio para respirar.

'La Reina Blanca' cierra el festival el día 11, y lo hace como solo se puede cerrar algo grande: con el cuerpo en movimiento, el duende en escena y setenta años de historia flamenca resonando en los muros del Gran Teatro de Córdoba.

EL ESTRENO MUNDIAL DE OMEGA Y PACO DE LUCÍA LEGACY

Además, en el marco del 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, la programación flamenca de esta edición se articula en torno a dos propuestas de peso excepcional. El 10 de julio, Paco de Lucía Legacy rinde homenaje al guitarrista algecireño considerado el más grande de la historia del género con un elenco que es, en sí mismo, una declaración: Josemi Carmona, Diego del Morao, Juan Habichuela Nieto, Antonio Rey y Antonio Sánchez a la guitarra; Chano Domínguez al piano; Duquende, Sandra Carrasco, David de Jacoba y María Terremoto a la voz; Farru al baile e Israel Suárez 'Piraña' al cajón.

Y el día 11, en el Teatro de la Axerquía, se produce el estreno mundial de 'Omega. 30 Aniversario': el proyecto con el que Enrique Morente y Lagartija Nick transformaron el flamenco en los años noventa --fundiendo cante jondo, la poesía de García Lorca y la influencia de Leonard Cohen con una dimensión eléctrica que marcó un antes y un después-- regresa treinta años después liderado por Kiki Morente, con coreografía e interpretación de Israel Galván. Córdoba, primera parada mundial de una obra que sigue siendo referente de la música contemporánea.