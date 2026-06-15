El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba acogerá el estreno mundial de 'Omega. 30 aniversario'

Cartel del Festival de la Guitarra 2026. - FESTIVAL DE LA GUITARRA

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Axerquía acogerá el 11 de julio el estreno mundial en escenario de 'Omega. 30 aniversario', con Kiki Morente y Lagartija Nick al frente y la coreografía firmada e interpretada por Israel Galván, en el cierre del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE).

Así lo ha indicado el IMAE en una nota en la que ha resaltado que hay discos que no envejecen, sino que "se instalan en la historia y desde allí siguen interpelando al presente" y 'Omega' (1996) es uno de ellos. Lo que Enrique Morente y Lagartija Nick alumbraron juntos hace tres décadas --fundiendo cante jondo, la poesía de Federico García Lorca y la influencia de Leonard Cohen con una electricidad que rompió todas las costuras del género-- cumple treinta años convertido en referente irrenunciable de la música española.

Cuando el álbum salió a la calle, "el rechazo fue casi unánime. El mundo del rock le dio la espalda. El del flamenco, peor. Nadie supo qué hacer con aquella obra que no cabía en ninguna categoría establecida, que fundía la distorsión eléctrica con el cante jondo, los versos de Lorca con las letras traducidas de Cohen, la rondeña y la soleá con el rock más experimental".

Sin embargo, el tiempo la fue colocando donde merece: en el centro de la música española del último medio siglo. Un golpe de Estado en la escena musical, como lo definió el propio Morente, que todavía tiene eco. El disco lleva además inscrito en su subtítulo lorquiano --'Poema para los muertos'-- una dimensión que lo trasciende. Las almas apagadas que deambulan por Nueva York, la metáfora del insecto en la necrópolis del dólar, la voz de Enrique Morente grabando horas después de perder a su madre, con la garganta quebrada por el dolor. Nadie entendió entonces la cerrazón del maestro en proseguir con la grabación.

Hoy esa decisión forma parte de la leyenda del álbum, y explica por qué Omega no es solo música: es también una manera de entender la vida y el arte como territorios inseparables. Treinta años después, Kiki Morente es quien porta la voz. Creció literalmente dentro de ese disco: acompañaba a su padre en los ensayos y las grabaciones, y el primer instrumento eléctrico que sostuvo entre las manos fue el bajo de Antonio Arias. Conoció Omega desde dentro antes de poder entenderlo del todo.

Ahora lo trae al presente no como imitación ni como homenaje reverencial, sino como continuación: el hijo que habita el legado desde un lugar que solo él puede ocupar, con la misma seguridad frente al riesgo que heredó de su padre y una voz propia que ha madurado en dos discos firmados en su propio nombre.

Lagartija Nick regresa como lo que siempre fue: pieza estructural de Omega, no acompañamiento. Antonio Arias, Juan Codorníu, Eric Jiménez y Juan José Machuca traen de vuelta la energía rock y el sonido experimental que hicieron de aquel álbum un artefacto sin precedentes, un pronunciamiento estético nacido desde el arte y los músicos, no desde la industria, que atacó directamente los modelos establecidos y que tres décadas después sigue siendo una declaración de principios.

Junto a ellos, Israel Galván --Premio Nacional de Danza-- firma e interpreta una coreografía que no ilustra la música sino que la habita: el bailaor más singular de su generación añade una dimensión nueva a una obra que siempre ha sido también cuerpo, movimiento y riesgo. El elenco lo completan Marcos Gago a la guitarra flamenca, Popo Gabarre y Curro Conde a la percusión, y Dani Bonilla, Noemi Humanes, Carlos Canela y Aroa Palomo en el coro y palmas. La dirección musical corre a cargo de Víctor Martínez, la dirección de escena de Verónica Morales y el diseño de luces de Antonio Valiente.

No es la primera vez que Omega y Córdoba se encuentran. Morente actuó en el festival en 1997, en pleno proceso de transformación del flamenco, y en julio de 2009 el Teatro de la Axerquía acogió ya una relectura escénica del álbum. Ese mismo escenario acoge ahora el estreno mundial de una obra que sigue siendo referente de la música contemporánea.

45º FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA

Organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, el Festival de la Guitarra de Córdoba celebra en 2026 su 45ª edición con un programa oficial que se desarrolla del 1 al 11 de julio en los Teatros de Córdoba --Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de la Axerquía-- y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Nacido en 1981, el festival se ha consolidado como uno de los grandes certámenes musicales de Europa gracias a su carácter antológico y monográfico: la guitarra como argumento en toda su diversidad, desde el flamenco y la música clásica hasta el jazz, el rock y la vanguardia.

A los conciertos se suma un programa formativo en el que los propios artistas del cartel imparten cursos, clases magistrales y encuentros abiertos con el público, convirtiendo Córdoba en un espacio de transmisión y encuentro alrededor de un instrumento que es, al mismo tiempo, patrimonio y lenguaje universal.