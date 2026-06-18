El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba organiza cuatro proyecciones en la Filmoteca de Andalucía

Archivo - Sala de proyección de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), extiende su programación más allá de los escenarios y suma, entre el 29 de junio y el 7 de julio, un ciclo de cuatro proyecciones en la Filmoteca de Andalucía dedicadas a figuras y momentos clave de la música de distintos géneros y épocas.

Según ha indicado el IMAE en una nota, la presidenta del instituto, Isabel Albás, ha detallado que la selección de las cuatro películas "no es casual", sino que "comparten la guitarra como nexo común y conectan con nombres, fechas y celebraciones que forman parte de la propia programación del festival".

"El cine y la música llevan décadas contándose historias el uno al otro, y este ciclo es una manera de devolver ese diálogo a Córdoba. Que la Filmoteca de Andalucía se convierta, estos días, en una sala más del Festival permite mirar la música desde otra distancia: con el tiempo de reflexión que el séptimo arte da y que el directo, por su propia naturaleza, no siempre permite", ha dicho Albás.

Al respecto, ha añadido que "estas cuatro películas no están aquí por casualidad --Yerai Cortés, Los Planetas, Omega y el universo de Falla-- sino porque dialogan con lo que ocurre en los escenarios", motivo por el que ha agradecido a la Filmoteca "que haga posible este encuentro entre dos artes que, en el fondo, hablan del mismo asunto".

Todas las sesiones tendrán lugar a las 20,30 horas con un precio único para las entradas de 0,90 euros, tarifa simbólica que responde a la voluntad compartida del IMAE y la Filmoteca de Andalucía de promover una cultura accesible e inclusiva, facilitando así la participación ciudadana.

PROYECCIONES

El ciclo se abre el lunes 29 de junio con un retrato de la generación que hoy reinterpreta el flamenco desde dentro: 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', dirigida por C. Tangana, sigue el encuentro entre Antón Álvarez y el guitarrista, con quien emprende un viaje para grabar un disco marcado por la pena y por la búsqueda de un secreto familiar.

El resultado es una historia de pasión, amor y perdón en torno a una de las figuras más singulares del panorama actual, tan respetado por los gitanos más tradicionalistas como por los artistas de la nueva ola de la que él mismo forma parte. No es una película cualquiera para abrir el ciclo: se alzó con dos Premios Goya en 2025, a Mejor Película Documental y a Mejor Canción Original por Los almendros, que el propio Yerai Cortés interpreta junto a La Tania.

Esa misma idea de generación --la de quienes heredan un sonido y deciden romperlo-- atraviesa también la segunda sesión, el martes 30 de junio: 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez --Goya 2025 a la Mejor Dirección--, viaja a la Granada de finales de los noventa para narrar el momento más delicado de Los Planetas, entre rupturas internas, espirales de autodestrucción y la grabación de un disco que, sin que nadie lo supiera entonces, cambiaría para siempre la escena musical española.

Esta (no) es una película sobre Los Planetas, advierte su subtítulo, y quizá por eso es, sobre todo, una película sobre lo que cuesta crear algo nuevo. Apenas tres días después de verla en la Filmoteca, el público podrá comprobar que esa banda sigue intacta: Los Planetas suben al escenario del Teatro de la Axerquía el 3 de julio, con más de tres décadas de directos que siguen funcionando como ritos de comunión entre la banda y su público.

Tras los primeros días de julio, las proyecciones se retoman el lunes 6 con 'Omega', de Gervasio Iglesias y José Sánchez-Montes, documental que reconstruye el origen de uno de los discos más revueltos de la música española: el que en 1996 unió la voz de Enrique Morente con las guitarras eléctricas de Lagartija Nick, la poesía de Federico García Lorca y la sombra de Leonard Cohen, en una mezcla que entonces sonó a provocación y hoy se estudia como punto de inflexión.

La sesión funciona como antesala directa de su propio regreso a los escenarios: ese mismo Omega regresa estos días a los escenarios del Festival con Kiki Morente y Lagartija Nick de nuevo al frente -y con Israel Galván firmando una colaboración coreográfica-, en el espectáculo 'Omega. 30 Aniversario' que clausurará la edición el 11 de julio en el Teatro de la Axerquía en una noche marcada por su estreno mundial.

El ciclo se cierra el martes 7 de julio con 'Amores Brujos', de Lucía Álvarez, preludio de otra de las grandes citas de esta edición. El 8 de julio, Juan Manuel Cañizares y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Salvador Vázquez, estrenan en el Gran Teatro su transcripción para guitarra y orquesta de Noches en los jardines de España, dentro de los actos del 150 aniversario de Manuel de Falla.

La película narra la unión entre el propio Falla y la escritora María Lejárraga, autora en la sombra de libretos como El amor brujo o El sombrero de tres picos e inspiradora de Noches en los jardines de España --la misma obra que Cañizares estrena en el Gran Teatro--, y a través de sus anécdotas da paso a cuadros de flamenco interpretados por artistas como Israel Fernández, Rocío Márquez, Patricia Guerrero o Carmen París: un recorrido a la inversa hacia el Falla más flamenco que, visto la víspera del concierto, añade una capa más a la celebración del aniversario en Córdoba.

Así las cosas, entre el 29 de junio y el 7 de julio, la Filmoteca de Andalucía se convierte así en un espacio donde la música se mira desde otra distancia, donde las historias de Yerai Cortés, Los Planetas, Enrique Morente o Manuel de Falla terminan de cobrar sentido justo antes --o justo después-- de subir a un escenario.