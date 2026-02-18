El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba recibirá a Luz Casal con su nuevo disco en el Teatro de la Axerquía

La cantante Luz Casal durante una actuación. - JOAQUIN P. REINA / Europa Press

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra (FGC) desvela nuevos nombres de su cuadragésima quinta edición, que suma cinco conciertos más a otros once ya a la venta. La presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), Isabel Albás, ha anunciado este miércoles el concierto de Luz Casal en el Teatro de la Axerquía y el concierto del bajista onubense Juanfe Pérez en el Teatro Góngora, entre otros.

En una rueda de prensa, la edil ha detallado que el 8 de julio la cantante Luz Casal vuelve a Córdoba con la gira de su disco 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera. En esta ocasión, como ha señalado Albás, "lo hace acompañada por Nat Simons, referente del rock de raíces en España, y Aurora Beltrán, histórica voz de Tahúres Zurdos, que aportarán su personalidad y trayectoria en una velada única". "Una cita exclusiva que se suma a las ya anunciadas en este espacio escénico", ha valorado.

Asimismo, la presidenta ha afirmado que la venta de entradas ha comenzado este miércoles 18 de febrero a las 14,00 horas en la web 'https://teatrocordoba.es/' y en la taquilla del Gran Teatro de Córdoba. De esta manera, están disponibles las entradas de un total de 16 conciertos y espectáculos en el marco del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba.

Mientras, el Teatro Góngora amplía su cartel con tres conciertos de artistas clásicos. El 2 de julio inaugura la programación de este teatro uno de los guitarristas más relevantes de nuestro tiempo, Manuel Barrueco, quien ha dedicado su carrera a llevar la guitarra a los centros musicales más importantes del mundo.

La destacada guitarrista clásica sevillana María Esther Guzmán, reconocida por su virtuosismo y sensibilidad interpretativa, estará en el Festival de la Guitarra el 5 de julio. Mientras que el 9 de julio, David Russell, guitarrista asiduo del FGC, presentará un programa titulado 'Viaje musical por España'.

Y el bajista onubense, Juanfe Pérez, primer ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco en la modalidad de Instrumentista Flamenco llega al Festival de la Guitarra con un programa fruto de una curiosidad infinita y una amplia cultura musical, 'Eléctrica Jondura'.

"FIEL AL ORIGEN"

La presidenta ha declarado que esta es "una programación fiel al origen de este festival histórico, una programación especializada con grandes nombres de la industria", a la vez que ha emplazado a las próximas semanas para conocer el Programa Formativo, baluarte del Festival de la Guitarra, y otros artistas por desvelar.

Las entradas para todos los espectáculos y conciertos del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba están disponibles en 'teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario especial para los días de Festival y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.