El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba supera los 27.000 asistentes y recauda 678.000 euros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, ha presentado este miércoles el balance de la 45ª edición del Festival de la Guitarra, que ha registrado más de 27.000 asistentes y ha recaudado 678.000 euros.

Según ha expresado Bellido, los más de 27.000 espectadores "evidencia un respaldo del público al camino que se está transitando" en el festival, que se abre "a nuevos tipos de música que antes estaban fuera" del mismo y que están obteniendo "una respuesta positiva" por parte de los asistentes.

"La apuesta por la calidad es lo que creo que siempre ha sido la seña de identidad del Festival de la Guitarra y lo que hace que después de 45 años pues siga vivo", ha afirmado el alcalde, quien ha remarcado que "en materia de recaudación también ha sido un magnífico año", pues se ha llegado hasta los "678.000 euros, que es el récord desde el año 2010".

Igualmente, Bellido ha puesto en valor que la edición de 2026 ha registrado "cinco llenos absolutos y cuatro estrenos", además de trabajar para contar con diversas propuestas musicales diferentes para atraer a nuevos públicos con el objetivo de "acercar la guitarra y el festival a nuevas audiencias sin perder de vista lo que ha sido y sigue siendo el festival después de 45 años".

Así las cosas, cabe detallar que el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el IMAE, ha reunido a más de 80 guitarristas y bajistas, referentes de algunas de las propuestas más destacadas de la creación contemporánea, desde el flamenco y la guitarra clásica hasta el jazz, el rock, la experimentación o las músicas de raíz.

Figuras esenciales de la escena española como Vicente Amigo, Paco Peña, Juan Manuel Cañizares, José Antonio Rodríguez, Rycardo Moreno o María Esther Guzmán han dialogado con referentes internacionales. Algunos llegaban por primera vez a la provincia, como MonoNeon --con fecha única en España--, Mozes Rosenberg, Bako Jovanovic o Hames Bitar; otros regresaban al festival, como Manuel Barrueco, David Russell o Stanley Clarke, cuya actuación constituyó también su única cita en España.

A ello se han sumado cuatro estrenos absolutos, un programa formativo que ha vuelto a reunir alumnado de once países y una apuesta decidida por seguir acercando el encuentro a nuevos públicos. La edición concluye con más de 27.463 asistentes, más de 190 artistas, tras una edición que ha reunido 29 conciertos y espectáculos, 15 actividades formativas y divulgativas, tres jornadas de estudio, cuatro proyecciones, una exposición fotográfica y una edición bibliográfica.

La respuesta del público ha vuelto a respaldar la programación, con una ocupación de un 59,99% en el Gran Teatro; un 40% en el Teatro Góngora y un 55,15% en el Teatro Axerquía, además de cinco llenos absolutos --ambas citas de Vicente Amigo, Brother in Band, Siloé, y Leo&Leo--.

"Córdoba es una ciudad rica culturalmente, donde el público responde de manera extraordinaria cuando se programa con criterio de calidad y con una oferta de ocio variada. Los datos evidencian que el Festival es un evento vivo, en evolución y con proyección, con un público fiel y nuevos seguidores, capaz de despertar interés con nuevas fórmulas y giros", ha señalado Bellido.

LA GUITARRA COMO EJE

La guitarra ha sido la gran protagonista bajo el lema 'Antología', a través de la extraordinaria diversidad de sus formas: guitarras flamencas, clásicas, acústicas y eléctricas --entre ellas, la guitarra 'fretless'--, además de bajos eléctricos y contrabajos. Más de 80 guitarristas y bajistas, junto a laudistas, violinistas, violinistas y violonchelistas, han dibujado este amplio universo instrumental. En total, más de 190 artistas de diversas disciplinas han pasado por los escenarios en este aniversario, sumando a los integrantes de la Orquesta de Córdoba.

En palabras de Isabel Albás, presidenta del IMAE, "más allá de reunir grandes nombres, la 45ª edición ha vuelto a reivindicar uno de los principios que definen su identidad desde hace cuatro décadas: propiciar el diálogo entre el talento local, nacional e internacional en torno a la guitarra".

La programación no solo ha permitido acercar a Córdoba algunas de las figuras más relevantes de la escena guitarrística internacional, sino también situarlas en conversación con artistas cordobeses, andaluces y españoles que representan distintas generaciones, trayectorias y formas de entender el instrumento.

La programación se abrió también a propuestas como las de Love of Lesbian, Los Planetas, Luz Casal, Loquillo, Siloé, WarCry, Angelus Apatrida, Nat Simons, Aurora Beltrán, Leo Sidran o Leonor Watling, ampliando la conversación de la guitarra hacia otros territorios musicales y nuevos públicos sin perder nunca su papel como eje vertebrador.

ESTRENOS ABSOLUTOS

Los cuatro estrenos absolutos han vuelto a confirmar al Festival de la Guitarra como un espacio donde el patrimonio musical continúa generando nuevas creaciones. Entre ellos destacó 'Omega. 30 aniversario', cuyo estreno absoluto en Córdoba abrió una nueva etapa escénica para una de las obras más influyentes de la música española contemporánea.

Esa misma noche, el Gran Teatro acogió 'La Reina Blanca', una gala concebida como tributo a Blanca del Rey que reunió, de manera excepcional e irrepetible, a algunas de las principales figuras del baile flamenco y a varios premios nacionales de danza para rendir homenaje a una artista fundamental en la historia de este arte.

Junto a estas dos producciones, la programación estrenó también la lectura de Juan Manuel Cañizares para guitarra flamenca de 'Noches en los jardines de España', junto a la Orquesta de Córdoba, y 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas', la nueva creación de Teddy Bautista concebida expresamente para la cita cordobesa.

DIMENSIÓN FORMATIVA

Más allá de los escenarios, la dimensión formativa ha vuelto a reivindicar la transmisión del conocimiento como una de las principales señas de identidad de la gran cita cordobesa. Un total de 95 alumnos procedentes de once países participaron en diez cursos y tres clases magistrales, consolidando una oferta dirigida tanto a profesionales como a estudiantes, aficionados y personas sin formación musical reglada, y reforzada con la concesión de doce becas a alumnado del conservatorio.

El programa formativo ha estado abierto tanto a profesionales y estudiantes como a aficionados y personas sin formación musical reglada, una política continuada de bonificaciones y mejorando la implantación de medidas de accesibilidad como espacios reservados para personas con movilidad reducida en más espacios, mochilas vibratorias, bucles magnéticos y recursos específicos para personas con discapacidad visual y auditiva.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Durante el desarrollo de la programación, el festival ha generado más de 700 impactos informativos, frente a los 539 registrados en la edición anterior, lo que supone un incremento superior al 30%. La audiencia acumulada ha superado los 175 millones de personas, mejorando también los 166 millones alcanzados el pasado año. La repercusión mediática se traduce, además, en un valor publicitario superior a los 3,2 millones de euros --casi cuatro veces el retorno publicitario obtenido en la edición anterior-- y un valor de comunicación que supera los 11 millones de euros.

Este crecimiento de la repercusión mediática responde, en gran medida, al fortalecimiento de la presencia del Festival en medios nacionales, lo que ha permitido ampliar su visibilidad más allá del ámbito andaluz y consolidar su proyección en el conjunto del país.