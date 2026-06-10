El 45º Festival de la Guitarra despliega cursos, encuentros y una antología fotográfica única en el mundo

Archivo - Imagen promocional del Festival de la Guitarra de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), del 1 al 11 de julio --con conciertos previos desde el 25 de junio--, no se agota en sus escenarios, pues también celebrará cursos, encuentros y una antología fotográfica única en el mundo.

Según ha indicado la organización en una nota, durante once días, la ciudad se convierte también en un espacio de conocimiento, investigación y diálogo en torno al instrumento, con un programa de actividades transversales que abarca la formación, el pensamiento, las artes visuales y la divulgación.

Pocos programas pueden presumir de que sus propios artistas enseñen durante el mismo festival en el que actúan. En el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Barrueco inaugura el ciclo de guitarra clásica con el curso Repertorio de la 'Guitarra Clásica de Concierto'. Barrueco ha llevado la guitarra a las salas más relevantes del mundo y comparte en Córdoba su visión sobre la construcción del discurso musical dentro del gran repertorio guitarrístico.

Una de las trayectorias más sólidas de la guitarra clásica española llega de la mano de María Esther Guzmán, académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungía y galardonada con la Medalla Andrés Segovia. Su curso, 'La Técnica al Servicio de la Interpretación', ahonda en la relación entre dominio técnico y expresión musical.

El bloque de guitarra clásica lo cierra David Russell, ganador del Grammy Latino por Aire Latino y una de las grandes figuras del instrumento a escala mundial. Su curso 'Interpretación y Técnica en la Guitarra Clásica' comparte con el alumnado décadas de experiencia en los escenarios más exigentes del mundo.

El flamenco tiene en esta edición a dos representantes de excepción. Paco Serrano, catedrático de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Premio Ramón Montoya en el Concurso Nacional de Arte Flamenco y concertista internacional con presencia en festivales de todo el mundo, imparte 'Recursos Flamencos para la Guitarra Universal', un curso abierto a guitarristas de todos los estilos y niveles.

Le sigue Manolo Franco, cuya consagración definitiva llegó en la tercera Bienal de Sevilla, donde se alzó por unanimidad con el primer Giraldillo del Toque. Su curso sobre 'La Guitarra Flamenca de Acompañamiento al Cante' cuenta con la presencia de la cantaora asistente Mercedes Abenza.

Uno de los espacios más singulares del programa formativo lo protagoniza Rosario La Tremendita, que dirige el laboratorio creativo 'Cuando la Voz Encuentra su Sitio'. Nacida en Triana en el seno de una familia flamenca, bisnieta de Enriqueta La Pescaera e hija de José El Tremendo, La Tremendita es una de las renovadoras más radicales del flamenco actual.

Fuera de los cánones del instrumento, Pablo Salinas propone el curso intensivo 'Guitarras, Robots, Inteligencia Artificial. El Futuro de la Creación Musical'. Compositor, productor e intérprete de guitarra y piano, Salinas fundó en 2010 Sinfonity, la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo. Su curso explora cómo las herramientas de IA pueden actuar como co-compositor personal, y culmina con la demostración de cómo el lenguaje MIDI puede controlar en tiempo real un autómata electromecánico.

Salinas comparte, además, escenario con Teddy Bautista en el estreno absoluto de 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas' el 3 de julio en el Gran Teatro, en el que actúa como multiinstrumentista en una ópera electrónica de gran formato con 18 artistas en escena.

Las clases magistrales de baile corren a cargo de Inmaculada Aguilar, con 'La Bata de Cola: Técnica y Estética en el Baile por Soleá' --con David Navarro a la guitarra y Gema Cumplido al cante--, y de Javier Latorre, que se adentra en el 'Soniquete de Jerez'. Ambas se celebran en las Salas de Ensayo del Teatro Axerquía.

En colaboración con Casa Árabe y con entrada libre, Hames Bitar --director musical de Cardamom Trío-- ofrece una sesión sobre el laúd árabe, acercando al público un instrumento hermano de la guitarra cuya historia es inseparable de la propia historia de Córdoba.

'LA GUITARRA CUENTA'

Cada mañana durante los días del festival, el Gran Teatro acoge una de las citas más valoradas por el público y el alumnado: el ciclo 'La Guitarra Cuenta', serie de encuentros gratuitos en los que los propios artistas del cartel comparten en formato de diálogo abierto los procesos creativos que hay detrás de sus propuestas artísticas.

Abrirá el ciclo Paco Peña el 30 de junio, fundador del festival y protagonista de la apertura con 'Solera'. Le siguen Teddy Bautista y Pablo Salinas el 1 de julio, víspera del estreno absoluto de 'Ciclos 5.0. El Periplo de las Heroínas'. José Antonio Rodríguez toma el relevo el día 2; Juan Manuel Cañizares el día 7, víspera de su concierto con la Orquesta de Córdoba; y Blanca del Rey cierra el ciclo el día 10.

Todos los encuentros se celebran en la Sala de Telares del Gran Teatro a las 12:30 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

BECAS Y PRECIOS ESPECIALES

El programa incluye ocho becas de matrícula gratuita destinadas al alumnado del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, distribuidas entre los cursos de María Esther Guzmán, Paco Serrano, Manolo Franco, Pablo Salinas y Rosario La Tremendita. Matricularse en cualquiera de los cursos da además acceso a entradas para los conciertos del festival a precios muy asequibles.

El alumnado del Conservatorio tiene además una bonificación del 25% en el precio de matrícula, ampliable al 30% para quienes formen parte de agrupaciones guitarrísticas legalmente constituidas.

JORNADAS SOBRE HISTORIA DE LA GUITARRA

Con más de treinta años de trayectoria y una colección de monografías dedicadas a figuras como Paco de Lucía, Andrés Segovia, Jimi Hendrix o Leo Brouwer, las Jornadas sobre Historia de la Guitarra cierran en esta edición un ciclo de casi cuatro décadas con un balance crítico de lo trabajado.

Tres especialistas se encargan del recorrido: Julio Gimeno --miembro del Consejo Editorial de la revista Roseta y medalla Andrés Segovia-- aborda la guitarra clásica; David Pino, catedrático de Cante Flamenco y director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, analiza la guitarra flamenca, y Luis Medina, coordinador del programa formativo del festival durante más de una década y vicerrector de Cultura de la UCO, cierra el ciclo con las aportaciones del festival al rock, el jazz y otras músicas. Las sesiones se celebran del 7 al 9 de julio en el Salón de Actos de Casa Árabe, a las 19,00 horas, con entrada libre.

El 6 de julio se presenta en la Sala de Telares, a las 11,30 horas, la publicación 'Tocaoras, concertistas y profesoras de guitarra flamenca. Una perspectiva histórica y actual', volumen XXI de la colección 'La Guitarra en la Historia', coordinada por Norberto Torres Cortés.

ANTOLOGÍA FOTOGRÁFICA

Luz, sonido y guitarra comparten espacio en la Sala Galatea de la Casa Góngora, donde del 1 al 19 de julio puede visitarse Antología visual de la guitarra, una selección de 28 obras extraídas de la colección 'Una aproximación visual a la guitarra', considerada por la crítica especializada como la única en su género en el mundo.

La colección reúne 174 obras de gran formato realizadas por 28 artistas de Argentina, España, Francia, Italia y Escocia --entre ellos Tony Catany, Rafael Navarro, Franco Fontana, Isabel Muñoz, Lucien Clergue, Bernard Plossu, Carlos Pérez Siquier y José María Mellado--, muchas de ellas piezas únicas por los procedimientos técnicos empleados.

Comisaría la muestra Pepe Gálvez con la colaboración de AFOCO. La inauguración tendrá lugar el 1 de julio a las 12,00 horas y el horario de visita será de 10,00 a 14,00 y de 19,00 a 21,30 horas.