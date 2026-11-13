'500 Noches. Sabina en las venas' rendirá tributo al cantautor en su Úbeda (Jaén) natal el 19 de diciembre

Cartel del espectáculo - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) rendirá homenaje musical Joaquín Sabina con el espectáculo '500 Noches. Sabina en las venas', un tributo a la trayectoria de Joaquín Sabina en su ciudad natal. Tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, a las 20,00 horas, en el Teatro SAFA de la localidad.

Esta nueva propuesta se enmarca dentro de la programación cultural y festiva diseñada por el Consistorio con motivo de la Navidad. Según ha destacado el concejal de Festejos, Jerónimo García, la iniciativa responde a la apuesta municipal por ofrecer una programación variada y dirigida a diferentes edades y gustos.

Con ello, se busca que tanto los vecinos de Úbeda como los habitantes de la comarca y de otros puntos de la provincia encuentren motivos para visitar la ciudad y disfrutar de su oferta cultural, comercial y hostelera durante estas fechas.

El edil ha subrayado que este espectáculo es uno de los homenajes que mejor cuidan la esencia musical y artística del cantautor ubetense, gracias a la profesionalidad, respeto y admiración de sus integrantes y, especialmente, de Darío, vocalista principal y director del proyecto.

La propuesta ofrece un recorrido por las diferentes etapas de la trayectoria de Sabina mediante la interpretación de sus canciones más reconocidas. La puesta en escena destaca por su calidad y fidelidad al universo del artista, logrando que el público sienta "por momentos" que está escuchando al propio Joaquín Sabina, según ha señalado el concejal.

'500 Noches. Sabina en las venas' nació en Madrid en el año 2016. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los espectáculos de homenaje al cantautor con mayor recorrido, sumando más de 300 conciertos tanto en España como en Latinoamérica. La formación ya actuó en Úbeda en una ocasión anterior, concretamente en la Plaza de Toros.

García ha puesto de manifiesto la "ilusión" que supone para la banda regresar a la ciudad natal de Joaquín Sabina para ofrecer un concierto que tendrá un significado "especialmente emotivo". Asimismo, ha valorado que el Teatro SAFA permitirá al público disfrutar de estas composiciones en un formato "más cercano".

Desde el Área de Festejos han animado a la ciudadanía a sumarse a esta cita para rendir tributo a uno de los ubetenses más queridos y reconocidos internacionalmente.