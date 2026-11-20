Un control de tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado un "importante número" de conductores que excedían las tasas de alcohol reglamentariamente establecidas o dieron positivo en drogas durante los controles especiales dispuestos con motivo del Dimecres y el Dijous Bo de Inca celebrados esta semana.

Asimismo, los agentes detectaron a otras conductas contrarias a la norma y que también suponen un potencial peligro para la seguridad vial, como circular careciendo por completo de permiso de conducir.

Por conducir rebasando las tasas de alcohol establecidas, ha recordado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, los conductores pueden enfrentarse a sanciones económicas de hasta 1.000 euros y la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducción.

En los casos más graves, la comisión de un delito por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede llevar aparejadas penas de prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha reiterado la responsabilidad compartida de los usuarios de la vía para lograr que la red de carreteras sea lo más segura posible.

La combinación de vigilancia activa, controles preventivos y tolerancia cero ante conductas irresponsables constituye el "eje fundamental" sobre el que los agentes trabajan para proteger la vida de residentes y visitantes.