Unos 5.000 escolares participan este curso en actividades de fomento de la lectura en la Biblioteca Provincial de Jaén

Entrega de premios en la clausura del ciclo de visitas a la Biblioteca Provincial para el fomento de la lectura. - JUNTA

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha finalizado el ciclo de visitas escolares para el fomento de la lectura a la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, por el que 5.000 niños y niñas de diversos centros educativos de la capital han conocido las dependencias y servicios que este espacio ofrece en la capital.

El ciclo ha concluido este lunes con la entrega de premios del concurso de dibujo 'Dibuja tu Biblioteca Pública Provincial de Jaén', a la que ha asistido el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala.

Durante el acto, ha puesto en valor "el paso de tantos niños y niñas por la biblioteca, para que conozcan de primera mano sus servicios, recursos e instalaciones", según ha informado el Gobierno andaluz.

"El objetivo es facilitar el acceso a la información y al conocimiento, pero, sobre todo, fomentar el hábito de la lectura en todas las edades", ha afirmado el delegado.

Desde septiembre de 2025 se han realizado 100 visitas, en las que los más jóvenes también han tenido la oportunidad de obtener el carné de préstamo de la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, además de disfrutar de talleres, cuentacuentos y juegos teatralizados.

Con respecto al citado concurso, Lucas Mengíbar, del Colegio Veracruz, se ha alzado con el primer premio en la categoría de primero y segundo de Primaria; Valeria Pérez, del CEIP Alfredo Cazabán, ha sido la ganadora en la categoría de tercero y cuarto, mientras que Sebastián Moreno, del CEIP San José de Calasanz, ha obtenido el primer premio entre los participantes de quinto y sexto de Primaria.