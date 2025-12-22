El 60.649, segundo quinto premio de la Lotería de Navidad, reparte 5,4 millones entre Roquetas (Almería) y Málaga

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número ha sido vendido en diferentes comunidades, así como en la andaluza, donde ha repartido alegría en Roquetas de Mar (Almería), Málaga capital, Torremolinos (Málaga), Sevilla y Cádiz, dejando más de 5,5 millones de euros en premios, en concreto, 5.526.000 euros.

El número ha sido cantado a las 10,40 horas en la cuarta tabla. En Roquetas, donde ha repartido 2,7 millones de euros, se ha vendido en la administración número 6 de la avenida Juan Carlos I; con idéntica cantidad se ha visto agraciada la capital malagueña, en la administración número 76, del centro comercial Plaza Mayor.

La suerte ha sido más esquiva en Torremolinos y en la capital andaluza, donde este segundo quinto premio, con 60.000 a la serie, se ha repartido en la administración número 72 de la plaza del Lido y en la calle San Jacinto, administración, 40, repectivamente. En ambos despachos se han vendido una serie.

Por último, en Cádiz, se ha vendido un solo décimo, que ha dejado 6.000 euros, retirado en la administración número 3 de la capital, situada en la calle José del Toro.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha sitúado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480.