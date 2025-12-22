El 25.412, cuatro quinto premio, deja más de ocho millones en Málaga y 174.000 euros en Almería

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.412 ha resultado agraciado con el cuarto quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número ha repartido fortuna en cuatro enclaves andaluces dejando un montante 8.460.000 euros. En concreto, en las capitales de Málaga y Almería, así como en Morón de la Frontera (Sevilla) y Maracena (Granada), siendo la capital de la Costa del Sol la más agraciada con 8.220.000 millones repartidos.

En concreto la administración malagueña número 14 del centro comercial Vialia ha dejado 8.220.000 millones en la capital, mientras que en la capital almeriense la administración número 12 de la avenida García Lorca ha sido agraciada con 174.00 euros.

Además, en la provincia de Sevilla, la localidad de Morón de la Frontera ha visto la fortuna desde la administración número 1 de la calle Ánimas que ha venido diez décimos de este número, repartiendo 60.000 euros. Asimismo, la administración número 1 de la calle Encrucijada del municipio granadino de Maracena ha sido agraciada con este cuarto quinto premio repartiendo 6.000 euros.

El número ha sido cantado a las 11,45 horas en la sexta tabla.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha sitúado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480