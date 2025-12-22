El despacho 'La buena estrella', que poseía 45 series del 60.649, reparte la suerte en Roquetas de Mar (Almería)

La administración de lotería número 6 de Roquetas de Mar (Almería), 'La buena estrella'. - LA BUENA ESTRELLA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La administración 'La buena estrella' de Roquetas de Mar (Almería) ha sido una de los despachos afortunados en este Sorteo Extraordinario de Navidad al repartir varias series del segundo quinto premio que ha recaído en el 60.649, del que disponía 45 billetes para despachar en la ventanilla y desde su web.

"No sabemos si habrá habido algo de devolución, tenemos que comprobarlo, pero si ha habido algo será un billete o dos", ha explicado a Europa Press la responsable de la administración, Marisa Pintor, quien se mostraba "muy contenta" mientras seguía despachando a los clientes que se acercaban al establecimiento ubicado en el número 44 de la Avenida Juan Carlos I de Roquetas de Mar.

Hasta 2,7 millones de euros habrá repartido esta agraciada administración de haber vendido la totalidad de los décimos. "Damos un montón de premios", ha asegurado la comercial del establecimiento, quien ha asegurado que es la cuarta ocasión a lo largo de su historia que reparten la suerte del sorteo más popular del año con alguna de las cifras extraídas por los niños del San Ildefonso.

Así, se han mostrado contentos de poder ofrecer a los vecinos del municipio un pellizco del sorteo que, en su caso, deja 6.000 euros al décimo premiado aunque con la sospecha de que alguna fracción del billete ha podido viajar fuera del municipio almeriense.

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número ha sido cantado a las 10,40 horas en la cuarta tabla.