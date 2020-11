Unas 6.500 empleadas de la limpieza de edificios públicos de Jaén irán a la huelga el 9 si no hay acuerdo en su convenio

JAÉN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.500 trabajadoras de la limpieza de edificios públicos y locales de la provincia de Jaén, pertenecientes a más de 60 empresas, iniciarán el 9 de diciembre una huelga indefinida si antes no se cierra un acuerdo entre sindicatos y patronal sobre el convenio colectivo del sector.

De consumarse finalmente la huelga, se verían afectados los hospitales de la provincia, centros sanitarios y centros educativos. En el caso de los centros educativos, UGT y CCOO han señalado que, de no haber cambios en los servicios mínimos, supondría una persona de limpieza por cada colegio e instituto lo que conllevaría el cierre de los mismos, según dicen que se les ha apuntado desde la Delegación de Educación.

La próxima cita para intentar desbloquear la negociación será el próximo 4 de diciembre en un Sercla donde están llamadas ambas partes. Después de más de un año de reuniones, finalmente los sindicatos han optado por registrar la convocatoria de huelga ante "la postura cerrada de la patronal", según ha indicado en rueda de prensa el responsable de CCOO, Pedro Sánchez.

Sánchez ha subrayado que la patronal "no puede pretender cargar los gastos generados por la pandemia en los sueldos de la trabajadoras". Ha añadido que lo que se está pidiendo para este año es un incremento salarial de un 0,5 por ciento, lo que supondría una subida de "entre seis o siete euros" en el sueldo mensual de cada trabajadora.

El convenio que se está negociando sería para el periodo comprendido entre 2020-2022. Si para 2020, los sindicatos plantean una subida de un 0,5 por ciento, para los dos años siguientes la subida planteada es de un 1,3 por ciento.

Además, la parte sindical pide un plus similar al de los profesionales del sector sanitario para las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de centros sanitarios y de residencias. El importe de este plus sería de 25 euros durante 15 pagas para 2021 y 30 euros en 15 plazas para 2022. La patronal no se muestra contraria a dicho plus, pero su cuantía es de 15 euros para 2021 y 20 euros para 2022.

Por parte de UGT, el responsable del área, Javier Lacarra, ha indicado en la rueda de prensa, que las plantillas "no pueden pagar los platos rotos de la rentabilidad de las empresas" y ha instado a éstas a reclamar a la Administración si con la pandemia se han generado gasto imprevistos, pero no a repercutirlos sobre las trabajadoras.

Ha añadido que la actitud de la patronal tras una docena de reuniones a lo largo de 2019 ha sido "caciquil" y ha insistido en que la subida salarial planteada es "mínima". "Lo que pedimos es justo y demasiado poco estamos pidiendo", ha dicho Lacarra.

El responsable sindical de UGT ha apuntado que "la pelota está en el tejado de la patronal" y que el deseo de los sindicatos en sentarse a negociar y cerrar un acuerdo sobre el convenio. En el caso de no retomar las negociaciones "iremos a la huelgo y saldremos a las calles para protestar".