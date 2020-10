El 71,5% de los docentes señala carencia de sus centros de personal sanitario para afrontar Covid, según FEUSO

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta realizada por la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO) revela que el 71,5% de los docentes consultados asegura que su centro no dispone de personal sanitario cualificado para hacer frente a un posible caso positivo de coronavirus o de un rebrote en el centro. El 48,4% de los trabajadores del sector -docentes y personal no docente (PAS)- desconocía la entidad que gestiona los servicios de prevención del centro.

FEUSO ha hecho un sondeo entre unos 2.000 trabajadores de diferentes niveles y sectores educativos (infantil, concertada, privada, pública, universidades, educación especial) para conocer cómo se ha desarrollado el inicio de curso, ha informado por medio de una nota.

En el caso del personal vulnerable, un 86,1% dice que no ha sido llamado por el Servicio de Prevención para evaluar su situación.

Pese a las recomendaciones expuestas por distintas administraciones de que las ratios no fueran superiores a 20 alumnos por clase en este curso marcado por la Covid-19, el 76% de los centros no cumplen con esta medida.

De ellos, un 4,8% sitúan la ratio por encima de 31 alumnos y un 20,1% manifiesta que los grupos son de entre 26 y 30 alumnos por aula. En ambos casos, se refieren a niveles de Educación Secundaria y Bachillerato.

Básicamente en Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria, un 30% tienen entre 20 y 25 alumnos por aula.

El 47,4% de los encuestados manifiesta que no se ha desdoblado ningún grupo en su centro.

En relación a las medidas preventivas que se deben tomar en las aulas, los resultados no son muy alentadores: en un 35% de los casos se señala que no se mantiene la distancia de seguridad, en el 71,8% los centros no disponen de mamparas de protección, en el 31,7 %, no se toma la temperatura corporal al inicio de la jornada y el 31,8% no dispone ni siquiera de termómetro.

En el lado positivo, el 69,8% de los encuestados manifiesta que se renueva el aire suficientemente o que, en un 76,5% de los centros, se han habilitado nuevas zonas para el recreo.

En cuanto a la jornada de trabajo, se ha observado que en los docentes ha recaído un gran trabajo de organización de las clases, actualización de programaciones y cambio de hábitos y rutinas para llevar a cabo su trabajo como docentes, lo que ha supuesto para un 72,3% una carga de trabajo añadida a la que ya tenían en condiciones normales y con las consecuencias que esto supone sobre su salud.

Ante la necesidad de trasladar la actividad educativa ordinaria al ámbito digital, un 35,6% de los encuestados se muestra preocupado porque en su centro no se mantiene la desconexión digital y el descanso del fin de semana, algo que desde colectivos como FEUSO se viene reivindicando desde antes de la pandemia.

Con los resultados obtenidos en esta encuesta, desde FEUSO se emplaza a las administraciones a que "velen por el correcto cumplimiento de la ley y la normativa dispuesta", así como a patronales y direcciones de los centros a que implanten de "una manera todavía más decidida las medidas preventivas necesarias para conseguir una escuela segura".

"No se debe bajar la guardia y continuar trabajando entre todos para frenar los efectos de esta pandemia", ha asegurado FEUSO.