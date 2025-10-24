El 8,85% de los hogares andaluces tiene a todos sus miembros en paro, 0,72 puntos menos que hace un año

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 8,85% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el tercer trimestre de este año, cifra que supone una subida del 0,52 puntos en comparación con el trimestre anterior (8,33%), y bajada del 0,72% con respecto al tercero de 2024, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

En Andalucía, el 77,5% de los hogares andaluces tenía a todos sus integrantes ocupados en el tercer trimestre de este año, frente al 76,99% del mismo periodo de 2024, lo que supone 0,51 puntos más.

Un 18,01% de los hogares andaluces tiene al menos la mitad de los activos desempleados frente al 19,43% registrado en el mismo trimestre de 2024. Este porcentaje es superior al dato registrado a nivel nacional, cifrado en un 12,18%, frente al 13,37% registrado en el año anterior.

A nivel nacional, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 6.100 en el tercer trimestre, un 0,7% menos respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 790.800, su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 63.700, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 7,4%.

Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 34.400 (-0,28%), hasta un total de 12.037.700 hogares. En los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 239.700 (+2%).

Los hogares con al menos un activo aumentaron en 32.100 en el tercer trimestre (+0,2%), hasta los 14,32 millones, mientras que en el último año se incrementaron en 128.800 (+0,9%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo bajaron en 8.700 entre julio y septiembre (-0,1%), hasta los 5,44 millones. En el último año, estos hogares han aumentado en 91.600 (+1,7%).