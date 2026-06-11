El 91,15% de los presentados en Córdoba a los exámenes de la PAU supera la prueba, casi dos puntos menos que en 2025

Un momento de la realización de la PAU en la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 91,15% de los estudiantes que se han presentado en Córdoba a los exámenes de la PAU, en concreto un total de 3398, de los 3.728 presentados, han logrado acceder a la Universidad, una vez finalizado el proceso de corrección con la publicación en toda Andalucía, a las 10,00 horas de este jueves, de las calificaciones correspondientes, es decir, casi dos puntos menos que en la misma convocatoria de 2025, cuanto el 93,03% de los 3.526 estudiantes presentados en Córdoba a los exámenes de la PAU logró acceder a la Universidad.

De esta forma y según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, por sexos, en la convocatoria de este año han superado la prueba 1.906 mujeres y 1.492 hombres y, a tenor de estas cifras, ha habido un ligero descenso de aprobados con respecto a los exámenes de la PAU de años anteriores.

El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas se ha fijado entre el 12 y el 16 del presente junio a las 12,00 horas. El 18 de junio se publicarán las calificaciones definitivas de quienes no hayan solicitado la revisión, y a lo largo del día 19 de junio se publican los resultados de las solicitudes de revisión.

El plazo de presentación de solicitudes de vista de examen estará abierto los días 22 y 23 de junio, mientras que el visionado tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 10,00 horas, en la Sala Baja Este del Rectorado de la UCO.

En relación con las calificaciones de las pruebas, 424 estudiantes han obtenido en su nota de acceso entre 9 y 10, 823 estudiantes han logrado puntuaciones entre el 8 y 9, mientras que en la horquilla comprendida entre 7 y 8 se encuentran 969, y entre 6 y 7, un total de 939 alumnos.

Entre los diez alumnos con mejores notas en esta convocatoria, ocho de ellos pertenecen a centros públicos y dos a centros privados o concertados. Cabe destacar que los ocho primeros proceden todos ellos de centros públicos.

Los resultados han sido ligeramente inferiores a los del curso anterior, con relación al número de aptos, siendo la calificación media general de 7,571 puntos, mientras que en 2025 la nota media fue de 7,608 puntos.

Toda la información de interés para estudiantes que acceden a la Universidad está disponible en el Portal de Información para Estudiantes de la Universidad de Córdoba (PIE), en la dirección web 'https://www.uco.es/pie/'.