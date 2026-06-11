El 93,8% de los estudiantes aprueba los exámenes de la PAU 2026 en Jaén, mismo porcentaje que en 2025

Imagen de estudiantes durante las pruebas de la PAU 2026. - UJA

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 93,8% de estudiantes ha superado la Fase de Acceso a la Universidad de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de junio en la provincia de Jaén, en concreto, 2.674 de las 2.851 personas que se presentaron a esta fase. Este porcentaje es exactamente igual al que se obtuvo en la misma convocatoria de 2025. La nota media de la fase de admisión ha sido de 7,50, que es prácticamente la que se obtuvo el año pasado.

Exclusivamente a la fase de admisión se presentaron 443 estudiantes, lo que supone que, en total, durante los pasados días 2, 3 y 4 de junio realizaron la PAU un total de 3.294 personas, según ha informado la Universidad de Jaén (UJA) en una nota, donde ha señalado que falta por realizar una prueba de incidencias y que las calificaciones aún son provisionales. Los estudiantes han recibido en la mañana de este jueves, desde las 10,00 horas, un mensaje SMS avisándoles de que ya tenían disponibles en la página web de la UJA sus calificaciones.

Además, han recibido un correo electrónico con la puntuación obtenida en las distintas materias a las que se han presentado, tanto de la Fase de Acceso como la de Admisión, a la dirección de correo facilitada por la UJA. Asimismo, podrán obtener su Tarjeta de Calificaciones provisional firmada electrónicamente, utilizando para ello el nombre de usuario y la contraseña del correo electrónico facilitado por la Universidad de Jaén, según ha explicado la UJA.

En este contexto, la Universidad ha precisado que la nota de la Fase de Acceso se obtiene con la media ponderada de la calificación de la prueba de acceso (40%) y de la nota media de bachillerato (60%). Esta nota es permanente y, en caso de querer mejorarla, la persona ha de presentarse de nuevo a la totalidad de la fase (4 exámenes).

Los estudiantes que lo deseen podrán presentar solicitud de revisión en los exámenes que consideren oportuno a través de la misma aplicación informática que les permite consultar sus calificaciones, desde este jueves día 11 de junio, hasta el martes 16 de junio a las 14,00 horas.

La publicación de las calificaciones para aquellas personas que hayan reclamado alguna nota se realizará, por el mismo medio, el día 22 de junio. La primera adjudicación se realizará el día 3 de julio. El proceso de preinscripción para pedir plaza en titulaciones universitarias de Grado en las universidades públicas de Andalucía está abierto desde este jueves 11 de junio hasta el próximo día 22 de junio, a través de internet (página web del distrito Único Andaluz).

Por otro lado, la Universidad de Jaén ha destacado que oferta de cara al próximo curso académico 2026-2027 un total de 3.384 plazas de nuevo ingreso correspondientes a titulaciones de Grado, cuya oferta está compuesta por un total de 55 títulos, que abarcan todas las ramas del conocimiento, entre los que destacan los dos nuevos grados, en Ingeniería Biomédica y en Industria Digital.

La primera adjudicación en todo el sistema universitario público de Andalucía se conocerá el día 3 de julio. Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria de julio, se celebrará los próximos días 30 de junio y 1 y 2 de julio. La inscripción para dicha prueba ya está abierta y se cerrará a las 23,59 horas del 23 de junio.

No obstante, las calificaciones provisionales se conocerán en la mañana del día 9 de julio y el alumnado que supere esta prueba podrá realizar su preinscripción del 9 al 14 de julio. En este caso, la primera adjudicación se realizará el 24 de julio.

MEJORES CALIFICACIONES EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Respecto a las mejores calificaciones en la provincia de Jaén, la nota más alta ha sido la conseguida por Pablo Garzón Cobo, del Colegio Cristo Rey de Jaén, que ha obtenido un 9,950 en la Fase de Acceso (que se puntúa de 0 a 10), teniendo un 13,950 en cuanto a la suma total de la Fase de Acceso y Admisión, en la que la puntuación máxima puede llegar a 14 en función de la posterior elección de Grado universitario.

En este sentido, la UJA ha apuntado que hay que distinguir entre la Fase de Acceso y de Admisión. En la Fase de Acceso, la segunda y tercera mejor puntuación ha correspondido a María Martínez La Rubia, también del Colegio Cristo Rey con un 9,925 y a Alberto Manuel Molina Lafuente, de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Andújar, con 9,915, respectivamente.

En cuanto a la suma total de la Fase de Acceso y Admisión, en la que la puntuación máxima puede llegar a 14 en función de la posterior elección de Grado universitario, la mejor puntuación la ha vuelto a obtener Pablo Garzón Cobo con 13,950, mientras que la segunda y tercera posición, ex aequo, han sido para Christian Pulido Pérez, del I.E.S Ciudad de Arjona y Paloma Muñoz Ortega, del I.E.S. Alfonso XI de Alcalá la Real, ambos con 13,830.