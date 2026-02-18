El 94% de los ayuntamientos andaluces se suman a Activa-T Joven, que impulsa 7.295 contratos con 85,2 millones

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado este miércoles en el Parlamento andaluz del desarrollo del Plan Activa-T Joven, al que se han adherido un total de 772 ayuntamientos y entidades locales autónomas de Andalucía (ELAs), que representan el 94% del total de las entidades locales que podían resultar beneficiarias. En total, se han concedido 85,2 millones de euros que permiten incentivar la contratación de 7.295 jóvenes.

Ante la comisión de Empleo, Blanco ha subrayado la amplia acogida y aceptación que ha tenido este programa por parte de las entidades locales andaluzas y ha explicado que Activa-T Joven permite dar continuidad y reforzar las actuaciones integradas en el Plan de Empleo Juvenil 2024-2025.

El programa se ha diseñado para que ayuntamientos y ELAS puedan incorporar a jóvenes desempleados, reforzando el papel de la administración local en la ejecución de políticas activas de empleo.

Se trata de una actuación regulada a través de la Orden de 30 de septiembre de 2025 y convocada mediante la Resolución de 29 de octubre de ese mismo año, de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, que ha sido financiada a través del Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía 2021-2027.

En concreto, incentiva las contrataciones de jóvenes entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, que estén inscritos como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo y sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de su participación en proyectos de interés general promovidos por ayuntamientos o ELAS.

Por cada contrato formalizado, las entidades locales recibirán una subvención que oscilará entre 10.900 y 16.000 euros, en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados (grupos 1 al 10).

Esos importes se incrementarán en 1.000 euros cuando la ocupación de la persona contratada esté comprendida entre el listado de empleos digitales o empleos verdes de la orden reguladora.

Esto ha permitido, como ha expuesto la consejera, que el programa Activa-T Joven "haya marcado un récord en el importe de la cuantía a subvencionar".

Estas ayudas se han resuelto en régimen de concurrencia no competitiva y se han abonado en un único pago con anticipo del 100% a fin de que las entidades "no vean comprometida su capacidad financiera".

En cuanto a la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el SAE, que preseleccionará a dos candidatos y serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que realizarán la selección final conforme a criterios objetivos de adecuación al puesto de trabajo.

Las contrataciones subvencionables tienen una duración de 6 meses, a jornada completa, en el marco de un proyecto máximo de 12 meses de duración.

Durante este periodo, los jóvenes recibirán la tutorización de las entidades locales consistentes en un conjunto de acciones de acompañamiento y apoyo en el desarrollo de las tareas vinculadas al puesto de trabajo, así como acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales del SAE.

En la misma línea, la consejera ha explicado que esta misma semana se publicarán las bases reguladoras de subvenciones de un plan de choque para el fomento territorial del empleo y la inserción laboral en los municipios de la provincia de Jaén, denominado programa Impulsa-T Jaén, con una dotación de 7 millones de euros.

Se trata de un plan de empleo específico para la provincia de Jaén para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad socioeconómica que sufre esta provincia como consecuencia del elevado índice de desempleo, que afecta de manera significativa a la población a partir de los 30 años, así como el progresivo proceso de despoblación que afecta a numerosos municipios y ELAs de la provincia.

Este plan de empleo fomentará la contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo, de 30 años de edad o más, a través de un incentivo que será de 10.900 euros por cada contrato laboral formalizado, con una duración de seis meses, a jornada completa, en los grupos de cotización del cuatro al diez, en el marco de un proyecto de 12 meses de duración, salvo para los supuestos de sustitución que lo será por el tiempo restante para la finalización del contrato inicial.