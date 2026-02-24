La Junta moderniza el centro de salud La Magdalena de Jaén con mejoras en accesibilidad, infraestructuras y equipamiento

La delegada territorial de Sanidad en Jaén, Elena González, en su visita al centro de salud La Magdalena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sanidad en Jaén, Elena González, ha visitado el centro de salud La Magdalena, en Jaén capital, centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, acompañada por la directora gerente del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, María Dolores Fernández, para conocer las actuaciones realizadas, orientadas a mejorar la calidad asistencial, la funcionalidad de los espacios y las condiciones de trabajo de los profesionales.

Durante la visita, González ha destacado que "la Junta mantiene un compromiso firme con la Atención Primaria, con inversiones planificadas que permiten modernizar los centros de salud, mejorar su accesibilidad y dotarlos de más y mejores recursos diagnósticos".

En el último año se han desarrollado obras de adaptación del centro, con una inversión de 52.682 euros en 2025, destinadas a adecuar distintos espacios a la normativa vigente y a las necesidades asistenciales actuales. Estas actuaciones han permitido adaptar a la normativa las consultas de matronas, consulta polivalente y educación sanitaria, además de reorganizar espacios para mejorar su funcionalidad.

Estos avances se suman a la reforma y adaptación accesible de la planta baja ejecutada en 2023, que permitió reorganizar los espacios asistenciales, diferenciar circuitos, crear una consulta de acogida enfermera, mejorar el área de admisión, ubicar la sala de emergencias y el área de pediatría en planta baja y reforzar la accesibilidad del centro mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de puertas automáticas.

En este contexto, la delegada territorial ha adelantado que en 2026 están previstas nuevas actuaciones para seguir avanzando en la modernización del centro. En concreto, se acometerá la ampliación del recorrido del elevador hasta la tercera planta, lo que permitirá completar la accesibilidad del edificio y facilitar el traslado de material y suministros al almacén general clínico, mejorando la seguridad y la eficiencia en la gestión interna.

Además, se ejecutarán trabajos de pintura en las zonas del centro que no han sido objeto de intervención en los últimos años, contribuyendo a incrementar las condiciones de confort y humanización de los espacios.

RENOVACIÓN Y MATERIAL ELECTROMÉDICO

Desde 2019, el centro de salud La Magdalena ha recibido una inversión global de 212.151 euros, de los cuales 129.385 euros se han destinado a infraestructuras y 82.766 euros a equipamiento sanitario.

En el ámbito de infraestructuras, las actuaciones realizadas entre 2023 y 2025 han permitido acometer la reforma accesible de la planta baja, la adaptación de consultas a normativa, mejoras en instalaciones eléctricas, señalización interior y puertas automáticas, así como la redacción de proyectos y direcciones técnicas necesarias para garantizar la correcta ejecución de las obras.

En cuanto a equipamiento, la inversión ha permitido incorporar tecnología diagnóstica y material clínico como ecógrafos portátiles, desfibriladores manuales y semiautomáticos, electrocardiógrafos con comunicación wifi, monitor de índice tobillo-brazo, espirómetro, dermatoscopio, así como diverso mobiliario clínico y material auxiliar, reforzando la capacidad resolutiva del centro y mejorando la atención a los pacientes.

Por su parte, la directora gerente del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, María Dolores Fernández, ha subrayado que "estas inversiones responden a una planificación progresiva que ha permitido adaptar el centro a la normativa vigente, mejorar su accesibilidad y dotarlo de mayor capacidad diagnóstica, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía".