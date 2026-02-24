La Junta presenta en una jornada en Cádiz las claves de la Ley de Espacios Productivos y nuevos incentivos

Mesa inaugural de una jornada en Cádiz las claves de la Ley de Espacios Productivos y nuevos incentivos - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEEI Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María ha acogido este martes una jornada organizada por la Junta de Andalucía en la que el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, y la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, han abordado las claves de la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía, LEPA, e incentivos integrados de competitividad y energía.

Este encuentro ha estado dirigido a representantes y gestores de espacios productivos y entidades interesadas en esta materia en la provincia, con el objeto de facilitar el acercamiento a los nuevos instrumentos de apoyo para la mejora de los espacios productivos, ha indicado la Junta en una nota.

Además, han intervenido el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el presidente de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos, y han estado presentes el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, el alcalde de Paterna, Andrés Clavijo, concejales y representantes de ayuntamientos de la provincia, de Femca, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y del empresariado de comarcas como la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

En el transcurso de esta jornada se han expuesto los puntos esenciales de la Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), la nueva norma que ha surgido para contribuir a modernizar los polígonos industriales y áreas empresariales, y con la que el Gobierno andaluz da respuesta a "la reivindicación histórica" de ayuntamientos, diputaciones y asociaciones empresariales para abordar una mejora de estos espacios con la que atender el crecimiento y las necesidades de la nueva industria.

Durante el encuentro se ha informado sobre el alcance y las condiciones de la próxima convocatoria de incentivos Incea para polígonos industriales. Se trata de incentivos para la mejora de la competitividad de las empresas y el uso eficiente de la energía en Andalucía, en una convocatoria específicamente dirigida a los espacios productivos dotada con 50 millones de euros en primera instancia y 30 millones adicionales con posterioridad.

El viceconsejero de Industria ha indicado en que esta ley surge "en plena colaboración" entre el Gobierno andaluz y las patronales de Andalucía, con impulso para sacar adelante una ley "útil y ágil" que "nace del diálogo entre la Junta y organizaciones sindicales y lleva un sello industrial".

Además, Cristóbal Sánchez ha puesto de relieve el papel de las empresas y los polígonos, así como de los municipios, y ha manifestado que con esta ley "se potencia" la red de ciudades industriales. También ha subrayado el relieve de esta provincia y que hay más de 5.200 empresas implantadas en polígonos industriales gaditanos.

Asimismo, ha animado a realizar inversiones y a aprovechar incentivos en el marco de esta ley que "es estratégica". "Confíen en esta ley, porque es una oportunidad única", ha aseverado.

La delegada territorial de Economía e Industria en Cádiz ha subrayado la importancia de la red de ciudades industriales en la provincia de Cádiz, que integra municipios como El Puerto y que es "un claro ejemplo por la apuesta económica de nuestra provincia, por poner en valor suelo industrial y también la actividad turística".

En Cádiz, ha continuado, "tenemos una actividad industrial importante, con distintos polos destacados", añadiendo que se trabaja con los sectores "desde un principio" y que esta ley "se ha hecho desde el diálogo, a través de muchas reuniones, y enfocada a la utilidad y la necesidad, con una dotación presupuestaria".

Inmaculada Olivero ha remarcado que es "importante" identificar el suelo industrial en los municipios y poner en valor los polígonos, que cuentan con el apoyo de la administración autonómica.

Así, ha agradecido el apoyo de los participantes de esta jornada y ha añadido que la nueva ley "es un instrumento vivo" por lo que "tendremos más reuniones para informar sobre ella".

Por su parte, el alcalde de El Puerto ha agradecido a los representantes autonómicos que presenten esta ley en este municipio, una legislación "muy reclamada por el sector y los ayuntamientos".

Germán Beardo ha hecho referencia a "la relevancia portuense" en el ámbito socioeconómico y a los espacios industriales de la localidad, así como a los avances en la gestión municipal y a las expectativas positivas de la zona y a su atractivo para el empresariado.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha señalado que en la provincia de Cádiz hay "203 espacios productivos y de más de 5.200 empresas que desarrollan su actividad en ellos" por lo que "no es una cuestión menor" sino "una base estructural de nuestra economía y del empleo en muchos municipios".

Por último, los participantes de esta jornada han incidido en la colaboración publico-privada y en las oportunidades de esta nueva ley para dar respuesta a la nueva industria, desde la mejora de las zonas industriales, la creación de otras y la proyección de un nuevo modelo de espacio productivo.