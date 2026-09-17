El 95% del alumnado andaluz del Primer ciclo de Infantil tiene educación gratuita este curso

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el pleno del Parlamento del 17 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 95% de los 92.406 niños y niñas andaluces escolarizados en el inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Infantil (0-3) dispone de educación gratuita, después de que la Junta de Andalucía haya ampliado esta medida al tramo de los alumnos de un año. Así lo ha asegurado la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el pleno del Parlamento donde ha valorado de manera "muy positiva" el regreso a las aulas de los menores de 3 años. Durante su intervención, Castillo ha informado de que el pasado 3 de septiembre se incorporaron un total de 92.406 niños de entre 0-3 años en las escuelas y centros de educación infantil de Andalucía.

Esta cifra supone 3.024 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas y "estimamos que a lo largo del año se podrán alcanzar las 106.000 matriculaciones". La consejera ha explicado que el avance hacia la gratuidad se inició el curso pasado en el tramo de 2 años, y se ha ampliado este curso a los escolares de 1 año, con el objetivo de fomentar la escolarización temprana, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras, así como de apoyo al sector.

La previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/28, alcanzando así al ciclo al completo. En este sentido, Castillo ha destacado que "con este paso decisivo, el Gobierno andaluz no solo cumple con los acuerdos pactados con el sector, sino que se adelanta a los plazos, al completar en tres años un proceso que estaba previsto culminar en seis". En este sentido, Castillo ha destacado que "con este paso decisivo, el Gobierno andaluz no solo cumple los acuerdos pactados con el sector, sino que se adelanta a los plazos, al completar en tres años un proceso que estaba previsto culminar en seis".

La inversión prevista para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de 1 año en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58% de incremento respecto a 2018. Esto implica para las familias un ahorro de 2.600 euros por niño al año.

Para este curso la Junta ha ofertado 125.682 plazas y cuenta para este ciclo con una red de 2.226 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Son 29 más respecto al curso anterior. Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 60,14% (16 puntos más que en 2018), la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Desde el grupo parlamentario socialista han acusado a la consejera de hablar de gratuidad cuando el servicio "no es totalmente gratuito". "No lo es porque una familia que antes tenía una plaza totalmente bonificada ahora, por ejemplo, está pagando el servicio de tarde, con lo cual ya no es gratuito. Y, además, dejan una etapa de cero a un año sin cubrir con gratuidad". En relación con la petición de financiación por parte de la Junta, el PSOE le ha reprochado a Castillo que el Gobierno autonómico "esté rechazando más de 4.000 millones" adicionales por el nuevo modelo de financiación.