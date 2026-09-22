¿Puede España tener problemas de suministro de combustible como Francia? Claves de la escasez y la subida de precios

Cartel con los precios en una gasolinera, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los problemas de abastecimiento de carburantes que se están registrando en Francia han despertado inquietud sobre si una situación similar podría producirse en España, en un contexto marcado además por el encarecimiento del petróleo y de los combustibles.

En España, el precio de la gasolina ha sumado su undécima semana consecutiva de subidas, hasta tocar un nuevo máximo anual la semana pasada, mientras que el diésel ha retomado las escaladas y se ha 'comido' gran parte de la rebaja fiscal activada en septiembre, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Asimismo, el precio del barril de Brent se mantiene cerca de los 100 dólares y se situó este martes en 97,86 dólares, en un contexto marcado por la guerra en Irán.

¿QUÉ PASA EN FRANCIA?

El 14% de las estaciones de servicio francesas registraba el 22 de septiembre a las 9.00 horas dificultades de abastecimiento de al menos uno de sus carburantes, según los datos del Gobierno francés.

El 20 de septiembre el 17% de las estaciones francesas registró problemas de abastecimiento con al menos uno de sus combustibles. Es decir, aproximadamente una de cada seis gasolineras estaba afectada.

El Gobierno francés considera que una estación se encuentra en dificultades cuando registra una ruptura de al menos uno de los productos contabilizados, gasolina o gasóleo, por lo que el dato no implica que estas estaciones se hayan quedado completamente sin carburante.

¿POR QUÉ FRANCIA SE QUEDA SIN ABASTECIMIENTO?

La plataforma de inversión XTB apunta en un análisis que este problema es especialmente significativo en TotalEnergies, que concentra el 86% de las estaciones afectadas.

La compañía mantiene límites sobre los precios de los combustibles, lo que concentra la demanda en sus estaciones en el contexto actual de encarecimiento del petróleo, según explica la plataforma de inversión.

Asimismo, XTB señala que Francia tiene un "problema estructural", ya que cuenta con solo seis refinerías y necesita importar aproximadamente el 50% del diésel que consume, del que entre un 20% y un 30% procede de Oriente Medio.

La dependencia es mayor en el queroseno: importa alrededor del 70% de sus necesidades y, en 2025, aproximadamente el 60% de esas importaciones procedieron de Oriente Medio. En esta línea, Saudi Aramco ha comunicado la suspensión temporal del suministro de petróleo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reclamado a Bruselas que estudie una flexibilización temporal de algunos estándares europeos aplicables a los carburantes, con el objetivo de facilitar un aumento de la producción de las refinerías francesas.

¿PUEDE OCURRIR LO MISMO EN ESPAÑA?

XTB compara la situación francesa con la española y mejora su pronóstico para España, ya que dispone de ocho refinerías, cinco de ellas de Repsol, y presenta una exposición menor al petróleo de Oriente Medio.

Las importaciones llegadas desde Oriente Medio representaron apenas el 5,5% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

La diferencia también aparece en los combustibles ya refinados. En julio, solo el 18,7% del diésel consumido en España fue importado, mientras que en el conjunto de 2026 hasta julio la proporción alcanza el 23,3%, según recoge XTB.

En gasolina, las importaciones representaron apenas el 8,5% del consumo de julio y el 14,2% en lo que va de año. El queroseno presenta una dependencia algo mayor, del 34,1%, pero sigue lejos de la situación francesa, según la plataforma de inversión.

¿CUÁNTO SE ENCARECEN LOS CARBURANTES EN ESPAÑA?

No obstante, los carburantes se siguen encareciendo en España. El precio medio del litro del gasóleo había repuntado la semana pasada un 2,17% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,834 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

En esta línea, el gasóleo recogía cambios en el impuesto especial de hidrocarburos (IEH) desde el 1 de septiembre, cuando elevó su rebaja a 20 céntimos por litro debido a la fuerte subida de su precio en julio, mientras que en el caso de la gasolina se actualizó la rebaja de 10 céntimos a 5 céntimos por litro.

De esta manera, en apenas una semana, el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto evaporarse gran parte del alivio que supuso la reactivación de los 20 céntimos por litro a inicios de septiembre.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado la semana pasada hasta los 1,866 euros, tras encarecerse un 2,88% con respecto a la semana anterior.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este lunes ante la Unión Europea (UE) mayor flexibilidad para evitar que el aumento del coste del combustible repercuta en la ciudadanía e implique la "destrucción" de sectores importantes vinculados al transporte.

Asimismo, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida "inasumible" del precio de los combustibles, que sitúa al sector en "una situación límite".