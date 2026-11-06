Abascal afirma que Sánchez da mucho "miedo" y avisa de que a él no lo "van a amordazar" ni durante un luto oficial

Acto de precampaña de VOX con la presencia de Santiago Abascal en Granada, a 6 de noviembre de 2026 - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha manifestado este viernes, tras las críticas que ha recibido por sus actos políticos durante los días de luto oficial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que no cuente con él para "el silencio de los corderos" porque nadie lo va a "amordazar". Ha señalado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, está al frente de una "mafia corrupta que ha pactado con todos y cada uno de los enemigos de España" y es un "tipo sin escrúpulos" que da "mucho miedo".

Durante un mitin en el Palacio de Congresos de Granada, al que han asistido una 2.500 personas en interior del salón y 500 fuera, según la organización, Santiago Abascal, ha destacado que en todos los lugares de España hay "una gigantesca movilización" y que "el día 29 de noviembre nos lo jugamos todo".

A las afueras del Palacio de Congresos de Granada, varias decenas de personas se han concentrado en una movilización "antifascista" en protesta por el acto de Abascal.

Ha señalado que no se enfrentan a "un gobierno decadente", sino a una "mafia que ha traicionado a los españoles", que ha promovido una "invasión migratoria" y que ha "expoliado fiscalmente a los autónomos, a las familias y a las clases medias".

Para el líder de Vox, "no va a ser fácil" cambiar las cosas tras ocho años del Gobierno del PSOE: "El que diga lo contrario está mintiendo, pero podéis estar seguros de nuestra determinación absoluta".

Ha pedido a los españoles que "se mantengan alerta hasta el 29 de noviembre" y que desconfíen "de las encuestas", a las que ha calificado como "nuestro peor enemigo".

"Afrontamos unas elecciones existenciales. Nos lo jugamos todo porque enfrente no tenemos un partido que nos guste más o menos y no hay un personaje en la Moncloa que nos caiga más o menos simpático, sino que enfrente hay una mafia corrupta dirigida por un capo, que ha mentido, que ha traicionado, que se ha corrompido y que ha hecho todo lo peor que podía hacer desde la presidencia del Gobierno", ha agregado.

"Nosotros estábamos trabajando, recorriendo España, denunciando lo que había pasado en los trenes y vamos a seguir haciéndolo, porque los políticos no somos plañideras para lloriquear", según ha señalado Abascal, para quien unos políticos "tienen responsabilidades cuando son culpables y otros tenemos la obligación de señalar esas responsabilidades".

"Siempre intentan amordazarnos y callarnos de alguna manera; supongo que tendrán que pensar en otros, porque con Vox y conmigo, que no cuenten para el silencio de los corderos, que justifica y que tapa la culpabilidad de la muerte", ha añadido.

Además, Abascal ha denunciado que Pedro Sánchez ha "destruido" la sanidad pública y "todo lo público".

"Nosotros no estamos lanzando un mensaje ni de confrontación, ni de división nacional y mucho menos guerracivilista", según ha asegurado el candidato de Vox, quien ha indicado que él no se dirige ni a la derecha ni al centro, sino a todos los españoles, y ha defendido la "prioridad nacional".

Para Abascal, el 29 de noviembre "no nos jugamos cualquier cosa": "Hay una encrucijada y es que o continúa la mafia o se va imponiendo el sentido común poco a poco".

Ha manifestado que decir que Vox quiere privatizar las pensiones es "mentira" y ha alertado de que es Pedro Sánchez y "un estado depredador el que destruye la economía privada y el que va a destruir el sector público".

El candidato de Vox ha reiterado la importancia de "estar alerta" ante el 29 de noviembre y "de no fiarse en absoluto de ninguna encuesta": "Las malditas encuestas son las que confundieron a los españoles en el 2023 e hicieron que Sánchez volviera a ganar las elecciones; hoy nos están diciendo que no tienen ninguna opción, no nos confiemos".

Abascal ha criticado además el "puritanismo absolutamente asqueroso" de la Ley de Régimen Electoral General por el hecho de que no se pueda pedir el voto hasta que no se inicie oficialmente la campaña electoral, el día 13 de este mes.

Tras la denuncia que el PSOE le ha interpuesto ante la Junta Electoral por pedir el voto en un programa de televisión, Abascal ha manifestado que eso es la "mafia que es capaz de matar a una juez y que nos dice que no podemos utilizar una palabra, eso es lo que tenemos enfrente".

"Sánchez es un mindundi al lado de lo que tenían enfrente los que nos han precedido. Yo os pido que hagamos un último esfuerzo para una mayoría contundente, de cambio profundo, tranquilo y sin revancha, pero con justicia. Aquí no hay revancha, pero no va a haber perdón para los criminales", ha sentenciado Santiago Abascal.

Por su parte, el líder de Vox Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado que su partido ya está en el Gobierno de Andalucía como lo está en los gobiernos de otras comunidades y, a final de mes, "lo estará en el Gobierno de España". "Nos merecemos tener un gobierno en el que lo primero seamos los españoles, los segundo, los españoles y los tercero, los españoles y siempre los españoles", ha señalado Gavira.

Ha indicado que los españoles quieren "unas fronteras fuertes y mejorar los servicios públicos y trenes que funcionen y no descarrilen". Se ha mostrado convencido de que el PSOE está "dispuesto a todo" para no abandonar el Ejecutivo nacional y ha demandado la dimisión de Pedro Sánchez.

"Nosotros también estamos dispuestos a todo y no vamos a parar hasta que el próximo 29 de noviembre los españoles les demos una patada en el culo y los echemos de la Moncloa", ha señalado.