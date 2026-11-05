Fallece Julio Díaz, exconcejal del PSOE en La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos por Huelva

Julio Díaz, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Julio Díaz, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado y exparlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Huelva, ha fallecido este jueves. Díaz fue elegido diputado autonómico en 2015 y llegó a ocupar responsabilidades destacadas en la Cámara andaluza, como las de secretario y vicepresidente de su Mesa.

El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados y se ha sumado al dolor por su pérdida. En señal de duelo, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, según ha comunicado a través de sus redes sociales en un mensaje consultado por Europa Press.

Antes de su etapa en Ciudadanos, Díaz desarrolló su actividad política en el PSOE, donde formó parte del grupo municipal de la oposición en el Ayuntamiento de La Palma del Condado. En 2015 regresó a la primera línea política de la mano de Ciudadanos, formación con la que obtuvo un escaño en el Parlamento de Andalucía.

Durante su trayectoria parlamentaria, desempeñó distintas responsabilidades institucionales, entre ellas las de secretario y vicepresidente de la Mesa de la Cámara, así como portavoz adjunto de su grupo parlamentario. Tras finalizar esta etapa, mantuvo su vinculación con la comarca, especialmente a través de su trabajo en defensa de los intereses del sector agrícola y de los regadíos del Condado.

El Consistorio ha destacado de Díaz "su calidad humana, su cercanía, su amabilidad y su talante dialogante", y lo ha definido como "una persona afable, con la que siempre resultaba fácil conversar, incluso desde posiciones políticas diferentes".

"Hoy La Palma pierde a uno de sus vecinos que dedicó parte de su vida al compromiso público y a la defensa de los intereses de su tierra", ha concluido el Ayuntamiento.